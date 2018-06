Rabah Madjer : « Je refuse de démissionner »

Visiblement irrité, après la défaite et la réaction du public du 5-juillet, le sélectionneur national a d’emblé déclaré ne vouloir démissionner de son poste, lors de la conférence de presse d’après match. «Ce n’est pas par ce que j’ai perdu un match que je dois forcément m’inquiéter pour mon avenir. Je ne vais pas démissionner. Ce n’est pas la solution. Si je rends le tablier maintenant, l’équipe va certainement plonger dans la crise. Je ne peux pas me permettre de lâcher l’équipe nationale dans de telles circonstances. Par respect à mon pays et la sélection nationale, je ne vais pas démissionner. Je travaille dans de très bonnes conditions. La relation avec mon staff et la fédération sont bonnes. Ce n’est pas à cause d’une défaite que cela doit changer. Il faut nous faire confiance, on va réussir à nous qualifier et aller loin en coupe d’Afrique des nations», a indiqué Madjer, qui, faut-il le souligner, n’a jamais fait l’unanimité au sein de l’opinion sportive nationale, avant de poursuivre : « je ne comprends pas la réaction des supporters. Heureusement que ce n’est pas tous les supporteurs qui ont réagi ainsi. C’est juste une partie du public. C’est toujours les mêmes, et je pense qu’ils ont été manipulés. Je ne comprends pas comment des supporters puissent m’insulter après tout ce que j’ai apporté à l’Algérie. J’en veux vraiment à ce public. Aussi, la réaction de Brahimi était légitime, lorsqu’il a montré le drapeau pour dire à ces supporteurs qu’il était Algérien aussi.» A propos de cette défaite, le coach national a tenu à calmer les esprits. «Il ne faut pas s’affoler. Ce n’est qu’un match amical. Cette défaite va nous servir de préparation pour le match face à la Gambie. Ce n’est pas un problème de perdre un match amical. Le plus important c’est de gagner face à Banjul, en septembre prochain. En tout cas, nous allons visionner le match pour voir ce qui n’a pas marché et quels sont les problèmes afin de régler les choses rapidement. Cela fait 7 mois seulement que je suis en poste. On a besoin de plus de temps pour nous préparer. Pour le prochain match, nous allons nous renforcer et corriger nos erreurs pour avoir un meilleur rendement. Cela dit, même si on perd encore face au Portugal, ce n’est pas grave. Le plus important c’est les matchs de qualification pour la CAN 2019. Tout n’était pas mauvais dans cette partie. Nous avons réalisé une bonne première période avec de belles phases de jeu. En seconde mi-temps, l’adversaire a eu plus de chance que nous. Le Cap Vert, qui pratique un football européen, a profité de nos erreurs défensives pour reprendre l’avantage et se regrouper derrière ensuite. On a manqué de réalisme devant la cage. On a touché quatre fois le poteau. Je pense que si nous avions réalisé nos occasions manquées, les choses se seraient déroulées différemment», a déclaré le sélectionneur national, en affichant son optimisme quant à l’avenir de cette équipe. «L’équipe a vécu beaucoup de problèmes par le passé. Nous avons axé notre travail sur le plan psychologique pour lui redonner confiance. Je pense qu’on est meilleurs qu’avant, où la sélection perdait sur notre terrain avec des scores lourds. Aujourd’hui, l’équipe développe un beau jeu et elle peut vraiment aller loin en coupe d’Afrique. »

R. M.