Sélection algérienne de football : Les clignotants virent au rouge

L’Algérie a enregistré sa troisième défaite consécutive, vendredi soir, au temple du football national. Les Verts se sont inclinés par le score de 2 à 3, face à la sélection capverdienne.

Malmenés par l’Iran (1-2), humiliés par l’Arabie Saoudite (0-2), les protégés de Madjer, visiblement en manque de détermination et de confiance, n’ont pas fait mieux face au Cap Vert, qui, pourtant, n’avait rien d’un foudre de guerre. Cette rencontre amicale, dont l’objectif était surtout de permettre à l’EN de retrouver la confiance en prévision des prochaines échéances et de renouer avec son public, a finalement tourné au cauchemar. Au-delà du score et de cette défaite, pour le moins inquiétante, la manière n’y était pas non plus. Les Fennecs, qui faisaient trembler le continent africain il n’y a pas si longtemps de ça, ont complètement perdu leur football. La sélection nationale était méconnaissable. Aucun fond de jeu, pas de stratégie de jeu, ni d’animation offensive claire, rythme très long, manque de cohésion, déséquilibre flagrant entre les lignes, fébrilité défensive, les verts ont eu un rendement catastrophique. Les Verts ont pourtant ont eu une entame de match favorable. Après seulement cinq minutes de jeu, Bensebaini, bien placé au second poteau, profite d'une sortie hasardeuse du portier Dias, pour reprendre de la tête le corner de Mahrez. Le défenseur du Stade Rennais signe ainsi son premier but en sélection. La joie des camarades de Bentaleb fut par contre de courte durée. Les visiteurs parviendront à remettre les pendules à l'heure par l'intermédiaire de Gomes (13'). Ce dernier conclut superbement une attaque placée de son équipe, en crucifiant Chaouchi d’un joli tir dans la lucarne. A la demi-heure de jeu, Bounedjah redonne l'avantage aux Algériens, qui avaient repris du poil de la bête grâce notamment à leurs talents individuels. Malgré un marquage à la culotte par deux défenseurs, il parvient à reprendre de la tête le centre de Brahimi, pour tromper la vigilance du gardien Dias. En seconde période, les verts ont continué à procéder en comptant principalement sur les individualités, en l'absence d'inspiration et d'une bonne animation collective. Chose qui a beaucoup arrangé les affaires de l’adversaire, mieux organisé sur le terrain et beaucoup plus motivé. En effets, les poulains de Ruis Aguas ont bien su profiter des lacunes des Algériens, de leur mauvaise relance, mais aussi de leur lenteur dans la reconversion. 67', Mendes révèle la fébrilité de la défense algérienne avant d’égaliser, en toute quiétude. 72', Tavares profite à son tour d'une erreur monumentale de Chaouchi pour donner la victoire au Cap Vert. Une défaite, pour le moins inquiétante à une semaine de la rencontre face au Portugal de Christiano Ronaldo, champion d’Europe en titre.

Rédha M.