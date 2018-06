Algérie - Cuba : élargir la coopération au domaine de l’éducation

Les relations de coopération entre l'Algérie et Cuba au domaine de l'éducation ont été jeudi dernier à Alger au centre des entretiens entre la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, et l'ambassadrice de la République de Cuba, Clara Margarita Pullido, a indiqué un communiqué du ministère. Les deux parties ont évoqué durant la rencontre les "relations d'amitié entre l'Algérie et Cuba ainsi que les moyens d'élargissement de la coopération au domaine éducatif en vue de la hisser au niveau des relations profondes et solides qui unissent les deux pays", précise-t-on de même source. A cette occasion, l'ambassadrice a adressé à Mme Benghabrit une invitation de la part de son homologue cubaine pour prendre part, en tant qu'invitée d'honneur, au congrès international "Pédagogie 2019" qui se tiendra du 4 au 8 février 2019 à La Havane, qui célèbrera le 500e anniversaire de sa fondation. (APS)