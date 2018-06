Changement au sein du Bureau politique du FLN : Nouvel élan à la dynamique du parti

Le Secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès a affirmé, mercredi dernier à Alger, que le changement opéré dans la composante du Bureau politique vise à donner "un nouvel élan" à la dynamique que connaît le parti dans le cadre de ses préparatifs aux prochaines échéances politiques.

S'exprimant lors de l'installation officielle du nouveau Bureau politique au siège du parti, M. Ould Abbès a précisé que la direction du parti a décidé le remplacement de 15 membres du Bureau politique, composé de 19 membres, et le maintien de 4 autres membres en vue de donner "un nouvel élan" à la dynamique que connaît le parti dans le cadre de ses préparatifs aux prochaines échéances politiques, à leur tête la présidentielle de 2019, qualifiant ce rendez-vous politique de "décisif pour l'avenir de l'Algérie et du parti en même temps". Soulignant que "la méthode de travail de la nouvelle composante du Bureau sera différente", le SG du FLN a fait savoir que "chaque membre sera responsable de deux ou trois wilayas et son travail fera l'objet d'évaluation hebdomadaire". A ce propos, il a annoncé une réunion du Bureau politique samedi prochain à Tizi Ouzou pour la répartition des missions entre ses membres.

Précisant que 90% des nouveaux membres du Bureau sont "des universitaires représentant toutes les régions du pays", M. Ould Abbès a estimé que la nouvelle composante "reflète l'image réelle de la société algérienne". Après avoir expliqué que la direction du parti a voulu par ce changement "la réunification" et la concrétisation du slogan du 10e Congrès "Renouvellement et rajeunissement", le SG du FLN a affirmé que "la situation au sein du parti est très bien et c'est les militants de la base qui la contrôle".

Le Bureau politique du parti FLN a vu l'entrée de 15 nouveaux membres, dont la ministre de la Solidarité nationale, Ghania Eddalia, l'ex-ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf, le président du groupe parlementaire FLN à l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Lakhdari et le président de la commission de la santé au niveau de l'APN, Mohamed Bouabdellah, ainsi que le maintien des figures connues, à l'instar de Leila El Tayeb, Mustapha Boumehdi et Mohamed Badaida ainsi que le député de la wilaya de Tamanrasset, Ahmed Kemmama. (APS)