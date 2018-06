Stratégie de modernisation de Sonatrach : « l’homme est la clé de la réussite »

Le Groupe Sonatrach vient de réaliser une nouvelle découverte de pétrole à Béchar.

Celle-ci, première en son genre dans cette zone, a été qualifiée d’importante par le PDG de l’entreprise, M. Abdelmoumen Ould-Kaddour, au terme de sa visite de travail qui l’a conduit, jeudi dernier, à Hassi Messaoud, et qui s’inscrit dans le cadre de la vulgarisation de la nouvelle stratégie SH 20-30 de modernisation et de redéploiement de l’entreprise à l’horizon 2030.

«La phase de la concrétisation des objectifs de cette stratégie est la plus complexe», affirme M. Ould Kaddour au terme d’une conférence retraçant justement les grands axes de cette stratégie devant être totalement appliquée, au plus tard dans un mois. La conférence qu’a abrité la base vie du 24-Février de Hassi Messaoud a vu la participation des responsables et des représentants des travailleurs de différentes filiales de Sonatrach opérant sur place ont été conviés à ce rendez-vous, visant à sensibiliser l’effectif de l’importance de leur implication et leur contribution au succès de cette nouvelle stratégie. «Il est nécessaire d’avoir des compétences qu’il faut à même de traduire sur le terrain ce qui est a été conçu comme nouvelle organisation de Sonatrach», indique M. Ould Kaddour. «L’homme est la clé de notre réussite», appuie-t-il en plaidant en faveur d’une véritable mobilisation de l’ensemble des effectif dans le cadre de cette démarche de redéploiement où il est visé de replacer Sonatrach parmi le top 5 des meilleures entreprises énergétiques dans le monde. Dans la même optique, le PDG a fait part aussi de son entière disponibilité quant à assurer «une pise en charge du personnel dans tous les domaines possibles».



Le statut des travailleurs en phase d’examen

Il annonce d’ailleurs, à ce titre, que le statut des travailleurs de Sonatrach est en phase d’examen au niveau de la direction générale dans le sens à conférer une hausse salariale. «Revoir le statut des travailleurs est fondamental», dira M. Ould Kaddour rappelant que 16.000 employés ont quitté Sonatrach depuis 2011.

«C’est énorme», déplore-t-il. Sur un autre volet, la stratégie SH 20-30 de Sonatrach s’appuie impérativement sur l’acquisition de nouvelles technologies efficaces obéissant, entre autres, à garantir une promotion certaine de la communication interne de l’entreprise, mais aussi d’impacter positivement la formation non sans consolider les système d’information.

A vrai dire, comme le rappelle M. Ould Kaddour, s’approprier ces nouvelles technologies est l’un des axes fondamentaux de la SH 20-30. Il énumère le e-Learning devant relever, selon lui, le niveau de la formation. Il indique aussi que la digitalisation, très utile pour disposer d’un système d’information efficace, est en cours d’implémentation au sein de la Sonatrach. Selon les cadres de la compagnie qui ont présenté la stratégie SH 20-30 à Hassi Messaoud, la digitalisation constitue ce procédé technologique pouvant permettre d’augmenter de 20 et jusqu'à 40% la vitesse du forage. Cette technologie permet aussi permet aussi une réduction jusqu'à 15% du coût des projets et son impact sur l’activité du raffinage est très positif.



SH 20-30 : une stratégie élaborée par l’ensemble du collectif



La stratégie SH 20-30 de Sonatrach a vu l’implication de la majeure partie du collectif dans son élaboration, affirment des responsables de la direction générale de la compagnie. «L’ensemble des cadres dirigeants ont été impliqués dans sa mise en œuvre», appuient-ils, rappelant les instructions du PDG émises en ce sens. Il insiste en outre sur le fait que l’identification de la thématique contenue dans la nouvelle stratégie s’est accomplie sur la base des résultats d’une consultation réalisée au préalable. «Sur un ensemble de 3.000 collaborateurs consultés, un tiers ont formulé des propositions efficaces», ont-ils fait savoir. On apprendra en outre de même source que sur une trentaine d’initiative que comprend la SH 20-30 «plus de la moitié a connu une mise en œuvre sur le terrain».

D’autre part, et au cours de sa tournée à Hassi-Messaoud, le PDG de Sonatrach a visité notamment la sonde école relevant de l’entreprise Enafor (filiale de Sonatrach) ainsi que l’unité des équipements tubulaires, mis en service en 1975 à la Sonatrach-direction des travaux pétroliers et qui a pour mission principale la prise en charge de l’inspection et la réparation de l’ensemble des garnitures de forage en service sur ses appareils.