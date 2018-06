Manchester City s’apprête à conclure avec Mahrez et Jorginho

A Manchester City, on se dit prêt à conclure les transferts de l'international algérien de Leicester, Riyad Mahrez, et du milieu de terrain italien du Napoli, Jorginho, d'ici à la fin de la semaine prochaine, rapporte jeudi la chaine BBC. Les deux joueurs intéressent au plus au point le champion en titre du championnat d’Angleterre. La transaction est sur le point d’être conclu. Mahrez coûtera 60 millions de livres plus les honoraires, tandis que Jorginho devrait coûter 42 millions de livres, selon les informations rapportées dans la presse anglaise. Leicester avait rejeté quatre offres de Manchester City lors du mercato d'hiver, dont la dernière est estimée à 65 millions de livres (74 millions d’euros), en plus d’un joueur qui devait être inclus dans l’opération de transfert de Mahrez. Ce qui a poussé les Citizens à renoncer dans un premier temps donc de faire venir Mahrez.

L’attaquant de l’EN a réalisé une saison totalement réussie avec à son actif 13 buts et 10 passes décisives, toutes compétitions confondues.

Pour rappel, Mahrez avait rejoint Leicester en 2014 en provenance du Havre, marquant 48 buts en 179 matches livrés avec les «Foxes».

De son côté, l'international italien Jorginho, 26 ans, a signé avec Napoli en 2014 et a disputé 36 matches de Serie A la saison dernière, marquant contre City en Ligue des champions en novembre 2017. Rappelons que ces deux talentueux joueurs seront absents au Mondial- 2018 en Russie cet été.

Mohamed-Amine Azzouz