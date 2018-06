Surprenante nouvelle : Zidane quitte le real

Zinédine Zidane fait encore sensation ! En effet, Zizou a annoncé, jeudi, à la surprise générale, qu'il quittait son poste d'entraîneur du Real Madrid, quelques jours après sa troisième victoire consécutive en Ligue des champions qui l'a fait entrer dans l'histoire du football.

«J'ai pris la décision de ne pas continuer l'année prochaine», a déclaré Zizou,

45 ans, à la tête du club merengue depuis début 2016. Une décision qualifiée de»totalement inattendue» par le président du club, Florentino Perez, à ses côtés en conférence de presse. «Zinédine est venu me voir mercredi et m'a communiqué une décision inattendue. Quand il prend une décision, on ne peut que l'accepter. J'ai été choqué mais je lui transmets toute mon affection. Le Real, ça sera toujours sa maison», a dit le président madrilène. Le manager français (45 ans) avait prolongé son contrat avec le Real jusqu'en 2020, au mois de janvier. Le parcours du Real en Ligue des champions l'avait conforté dans son poste malgré sa troisième place en Liga. Vainqueur de neuf titres en deux ans et demi, dont une Liga et deux Coupes du monde des clubs, Zinédine Zidane fait déjà partie du gotha des entraîneurs.

Guti en pole position pour succéder à Zidane

L'ancien international espagnol Jose Maria Gutierrez Hernandez, plus connu sous le nom de Guti, devrait succéder à Zinedine Zidane qui a annoncé jeudi son départ de son poste quelques jours après son sacre en finale de la Ligue des champions contre Liverpool (3-1), rapporte la presse locale. Guti à l'instar de Zidane a défendu haut les couleurs du Real Madrid puis dirigé le Castilla, l’équipe réserve des Merengue. En tant que joueur, l’Espagnol a remporté trois ligues des champions avec le Real, cinq fois la Liga ou encore deux coupes intercontinentales. Deux autres noms se détachent, celui d’Arsène Wenger, qui vient de quitter Arsenal après 22 ans de bons et loyaux services, et qui a été courtisé par le passé à de nombreuses reprises par le Real Madrid. Le Français l’a dit et répété : «À 68 ans, il ne souhaite pas prendre sa retraite. Enfin, l’Angleterre sort du chapeau le nom de Mauricio Pochettino, lui aussi très apprécié des dirigeants madrilènes. Mais le technicien argentin vient de prolonger avec Tottenham et ses derniers discours s’inscrivaient clairement dans la durée. D’autres rumeurs encore plus lointaines mentionnent Antonio Conte, en partance de Chelsea, ou encore Joachim Low, le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne.

Les joueurs lui rendent hommage

Les joueurs du Real Madrid ont rendu un vibrant hommage à Zinédine Zidane qui a annoncé sa démission en tant qu’entraîneur du Real Madrid jeudi en conférence de presse. Les joueurs ont tenu à remercier leur entraîneur sur les réseaux sociaux et la méga-star du Real Madrid Cristiano Ronaldo a été l’un des premiers à exprimer sa gratitude envers l’ancien numéro 10 des Bleus. Le multiple ballon d’or a été fier d’avoir évolué sous les ordres de Zidane et l’a exprimé sur son compte Instagram : «Je ne ressens que de la fierté d’avoir été ton joueur. Coach, vraiment merci pour tout». Le capitaine Sergio Ramos a été le seul joueur prévenu par téléphone de la part de Zidane quant à sa décision de quitter ses fonctions d’entraîneur. «Monsieur, en tant que joueur et maintenant en tant qu’entraîneur, vous avez décidé de vous virer au sommet. Merci pour deux ans et demi de football, de travail, d’amour et d’amitié. Vous partez mais votre héritage est déjà indélébile. L’un des chapitres les plus réussis de l’histoire de notre bien-aimé». Le milieu de terrain espagnol Isco, parfois lassé d’être remplaçant, a tenu à remercier Zinédine Zidane pour tout ce qu’il a apporté au club : «Je n’ai pas de mots pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour ce maillot, pour le Real Madrid et pour les Madrilènes. Ce fut une fierté et un privilège d’avoir mon idole en tant qu’entraîneur. Zizou éternel. De son côté, le milieu défensif brésilien Casemiro, titulaire depuis l'arrivée de Zidane à la Casa Blanca a montré toute sa reconnaissance sur les réseaux sociaux : «Ce fut un honneur de travailler avec vous, d’apprendre tous les jours et de gagner tous ensemble parce que vous avez réussi à faire de cette équipe quelque chose d’historique. Je vous souhaite le meilleur». Les deux pépites madrilènes, Lucas Vasquez et Marco Asensio, ont explosé sous Zinédine Zidane avec un temps de jeu accordé assez conséquent. Sur le terrain, les deux Espagnols ont souvent répondu présents. Cette confiance accordée n'a pas laissé insensible les deux joueurs. Ils ont rendu hommage à «Zizou» sur leur compte Twitter. «Ce fut un réel plaisir de jouer sous vos ordres, Monsieur. Légende en tant que joueur, et maintenant vous l'êtes aussi en tant qu'entraîneur. Ce fut un honneur d’apprendre et de gagner à vos côtés. Je vous souhaite le meilleur. Merci et à bientôt", a écrit Vasquez. «Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour l’équipe. Ce fut un honneur de pouvoir gagner avec vous et d’apprendre à vos côtés pendant ces deux saisons. Je vous souhaite le meilleur Monsieur», a souligné pour sa part Asensio.