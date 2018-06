Championnat d’Algérie dames et messieurs : Le GS Pétroliers sacré

Le GS Pétroliers a été sacré champion d'Algérie 2017-2018 de basket-ball (dames), après sa victoire sur Hussein Dey Marines sur le score 63-53 (mi-temps 17-30), lundi soir à Alger, lors de la seconde manche de la finale du championnat. Déjà vainqueurs de la première manche (76-67), les joueuses du coach Hakim Meddour avaient besoin d'une seconde victoire pour éviter la belle, ce qu'elles ont réussi à faire. Il s'agit du 11e titre de champion d'Algérie pour le GSP, dont deux sous la bannière de l'ex-MC Alger, et le 6e consécutif. Les deux équipes vont se retrouver pour la 7e fois cette saison le 8 juin à la salle Harcha (Alger) à l'occasion de la finale de la Coupe d'Algérie dont les «Marines» sont détentrices depuis deux saisons et qui aspirent à garder le trophée pour la 3e fois de suite.



Pour La 5e année consécutive



Les basketteurs du GS Pétroliers ont conservé pour la 5e année consécutive le titre de champion d’Algérie (seniors messieurs), à l’issue de leur victoire devant le NB Staoueli (111-92) pour le compte de la deuxième manche de la finale de la Nationale 1, disputée dans la nuit de jeudi à vendredi à la salle Hocine-Chalane de Blida.

Après une large victoire (103-76) obtenue lors de la première manche disputée mercredi, les Pétroliers n’ont laissé aucune chance aux joueurs de Staouéli pour égaliser dans cette finale à sens unique, décrochant le 20e titre de l’histoire du club pétrolier, dont 12 remportés par l’ex MC Alger (entre 1983 et 2008). Après un début de match équilibré, (6-6) à la 3e minute de jeu, le Cinq du GSP a progressivement creusé l’écart durant le premier quart-temps conclu (28-20), en s’appuyant sur ses points forts, à savoir, le jeu intérieur par l’intermédiaire de ses pivots Mohamed Harrat (25 points) et Mohamed Touati (10 points) et l’adresse aux tirs derrière l’arc.

Dans le deuxième quart, les Pétroliers ont accentué leur avance au tableau d’affichage grâce à l’apport des joueurs du banc, notamment l’excellent Hichem Benayad qui a enchaîné les tirs à trois points pour donner 17 points d’avance au GSP (48-31) à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les Pétroliers sont restés concentrer dans leur match portant leur avance jusqu’à 30 points (83-53), mais les joueurs de Staouéli se sont accrochés au wagon grâce à une réussite à trois points retrouvée durant la deuxième mi-temps pour revenir à 12 points (95-83) au début du 4e quart. Mais dans cette finale, qui a également opposé deux anciens internationaux en l’occurrence Sofiane Boulahya (GSP) et Yahia Mohamed (NBS) désormais entraîneurs de leurs équipes respectives, les Pétroliers ont géré la fin de match grâce à leur expérience des grands rendez-vous, concluant la partie avec 19 points d’avance (111-92). Le GS Pétroliers tentera de s’adjuger le doublé en disputant vendredi prochain à la salle Harcha (Alger), la finale de la Coupe d’Algérie devant l’US Sétif.

Sofiane Boulahya, entraîneur du GS Pétroliers :

« Je félicite mes joueurs »



"Avant tout je tiens à féliciter mes joueurs qui ont su garder la concentration nécessaire pour enchaîner les victoires durant les play-offs.

La conquête de ce nouveau titre de champion n’a pas toujours été facile, nous sommes passés par un passage à vide avant les play-offs, mais les joueurs ont su rebondir en restant soudés et se focalisant sur les objectifs du club. Maintenant nous allons prendre deux jours de repos avant de reprendre les entraînements en vue de la finale de la Coupe la semaine prochaine."



Yahia Mohamed, entraîneur du NB Staouéli :

« On mérite d’avoir plus de moyens »



"Nous nous attendions à une finale difficile face à l’armada du GS Pétroliers. L’enchaînement des matches et les blessures nous ont empêchés de montrer un meilleur visage dans cette finale.

Malgré la défaite je félicite mes joueurs qui ont réalisé une saison au-dessus des espérances en atteignant la finale à la surprise générale.

Nous avons un groupe de jeunes joueurs qui mérite d’avoir plus de moyens pour progresser d’avantage et jouer les premiers rôles dès la saison prochaine".