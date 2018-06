Gymnastique : L’équipe Nationale veut s’aguerrir

Fraichement sacrée championne d’Afrique, la sélection nationale de gymnastique s’apprête à prendre part aux Jeux Méditerranéens, prévus du 22 juin au 2 juillet à Tarragone (Espagne). L’équipe nationale, en pleine préparation en ce moment en Algérie, prendra part à ces joutes avec six athlètes, dont trois filles.

Les Algériennes participeront aux épreuves individuelles seulement. Les garçons sont inscrits dans les six agrès (appareils) que comporte cette discipline, alors que les filles sont engagées seulement dans quatre. En ce qui concerne les objectifs, la fédération est consciente que le podium sera dur à décrocher. «Nous allons prendre part aux épreuves de gymnastique artistique uniquement. Le niveau sera très élevé au vu de la participation des sélections européennes, dont la France. Nous espérons une participation honorable pour notre sélection féminine qui est encore très jeune. Ça sera une bonne expérience pour nos athlètes filles, ce qui va leur permettre de progresser. En ce qui concerne les garçons, nous visons des finales d’agrès, notamment dans la spécialité du cheval d’arçons. Ça sera très difficile de décrocher des médailles, on ne se fait pas d’illusion. Néanmoins cette compétition permettra à notre équipe de gagner en expérience», nous à indiqué le directeur technique sportif de la Fédération algérienne de gymnastique, Rabah Mekachi, avant de souligner : «Nos deux sélections, féminine et masculine, poursuivent leur préparation au niveau de nos différents pôles fédéraux. Nous préparons par la même les Jeux Africains de la Jeunesse qui auront lieu à Alger au mois de juillet prochain. Ainsi, Les filles se trouvent au Telemly (Alger), alors que les garçons s’entraînent à Boufarik. Il faut savoir que nos différentes sélections restent en regroupement permanent durant toute la saison pratiquement. Hormis les deux stages que nous avons effectués en France, pour justement la préparation des Championnats d’Afrique des nations et les Jeux Méditerranéens, nous n’avons pas eu de déplacement à l’étranger.»

Pour rappel, les différentes sélections algériennes de gymnastique artistique ont décroché 17 médailles aux Championnats d'Afrique (juniors/seniors), qui se sont déroulés du 9 au 12 mai dernier à Swakopmund (Namibie). Sofia Naïr a, pour sa part, arraché une qualification aux prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse prévus en octobre à Buenos Aires (Argentine), à l’occasion de cette 14e édition. Par ailleurs, la sélection nationale sera engagée aux JAJ d’Alger où elle espère une belle moisson de médailles, lui permettant de décrocher la première place.

R. M.