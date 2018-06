Rabah Chabah, Président de la fédération de Luttes associées : « Faire mieux aux JM de Tarragone »

À la veille des jeux Méditerranéens de Tarragone (Espagne), prévus du 22 juin au 2 juillet, Rabah Chabah, président de la Fédération algérienne des luttes associées, se montre plutôt optimiste quant à la participation algérienne. Il préconise au moins une médaille pour ses lutteurs.

Combiens d'athlètes votre Fédérationa-t-elle engagé aux Jeux Méditerranéens ?

Nous prendrons part à ces joutes avec onze athlètes. En lutte gréco-romaine, nous avons inscrit cinq athlètes.

En lutte libre, nous aurons quatre athlètes et en lutte féminine nous avons engagé deux filles.



Y a-t-il eu une préparation spécifique pour ces joutes ?

Les athlètes ont bénéficié d'une bonne préparation malgré le manque de moyens. Le programme tracé par la DTN, comportant plusieurs opérations en Algérie ainsi que des stages à l'étranger, a été respecté. A cet effet, nous avons programmé des stages présomptifs pour le mois prochain. Ainsi, l'équipe nationale de lutte gréco-romaine se déplacera du 5 au 18 juin en Hongrie, alors que les sélections féminines de lutte libre se rendront à la même période en Bulgarie.



Quels sont vos objectifs pour cette compétition ?

Les Jeux Méditerranéens, pour ce qui est de la lutte, c'est un niveau olympique et mondial. Au delà des résultats, la participation à ces joutes sera très bénéfique pour nos athlètes. Cela dit nous allons tenter de faire mieux que la dernière édition à Mersin (Turquie) où nous avions décroché une médaille de bronze. Cette fois, nous allons essayer de revenir avec deux médailles. Ça serait déjà un énorme exploit, vu le niveau de la compétition. On aurait pu prétendre à mieux. Cependant, nous avons appris à la dernière minute que certaines catégories ont été supprimées du programme de compétition. C’est la raison pour laquelle nous avons été contraints de revoir à la baisse nos pronostics.



Vous prenez part aussi aux Jeux Africains de la Jeunesse. Comment se déroule la préparation de nos athlètes ?

Comme ce fut le cas pour les sélections seniors, nos jeunes ont pu suivre le programme établi par la direction technique nationale. Il faut savoir qu'on se prépare pour cet événement, qui aura lieu en Algérie au mois de juillet, depuis pratiquement trois ans. D'ailleurs, la sélection cadette et quelques éléments de l'équipe juniors se trouvent depuis mardi en Roumanie pour effectuer un stage de préparation et prendre part à un tournoi international de très bon niveau.



Quels sont vos pronostics pour les JAJ ?

Nous prendrons part aux JAJ avec 30 athlètes. Dix en lutte gréco-romaine, dix en lutte libre et dix en lutte féminine. Nous auront un représentant dans chaque catégorie de poids. Notre objectif est de récolter le maximum de médailles pour arracher la première place au classement général. Nous avons une bonne génération de lutteurs, qui est capable de relever le défi. Trois d'entre eux sont déjà qualifiés pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Rédha M.