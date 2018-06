Grand angle : Silence, continuez à tuer !

Avec le temps, il est devenu clair que c’est une véritable prise d’otage à laquelle s’adonnent certains membres détendeur du droit du véto au Conseil de sécurité, les Etats-Unis en premier. Une nouvelle fois , ils ont affirmé qu’ils opposeront un «veto certain» au projet de résolution présenté par le Koweït au Conseil de sécurité des Nations unies et demandant la protection des Palestiniens à Ghaza et en Cisjordanie occupée. Pour l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, le texte initial est une

«approche largement unilatérale (…) et ne servirait qu'à saper les efforts de paix en cours entre les Israéliens et les Palestiniens». En réponse à ce texte , ils ont fait circuler leur propre projet de résolution dans lequel la victime devient le bourreau, puisqu’ils reprochent au Hamas les violences récentes à Ghaza et réclament la cessation de «toutes activités violentes et actions provocatrices, y compris le long de la barrière de sécurité». Cette rédaction n’est pas pour surprendre de la part d’un allié inconditionnel. Les USA, notamment depuis l’avènement de Donald Trump, sont dans leur rôle de protecteur de leur protégé Israël. Mais le plus grave, est que cette position de Washington n’est autre qu’un encouragement direct aux soldats israéliens, coupables pourtant aux yeux de la communauté internationale de violences à l’égard de civils palestiniens, de poursuivre leur exaction. Toute honte bue, l’ambassadrice américaine à l’ONU soutient que tout pays qui soutiendrait le texte du Koweït «montrera clairement qu'il n'est pas apte à prendre part à des négociations crédibles entre les deux parties». Qui peut encore parler de négociations crédibles alors qu’il est dénié à une partie, les palestiniens le droit le plus élémentaire, celui de la vie ? Ainsi la version finale du texte du Koweït appelle à «considérer des mesures garantissant la sécurité et la protection» des civils palestiniens et réclamant que le Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres présente un rapport sur un possible «mécanisme de protection international». Mais ce minimum que les Palestiniens étaient en droit d’attendre de la communauté internationale leur est refusé par la représentante d’un pays où le respect des droits humains est un des fondamentaux de sa politique étrangère.

Nadia K.