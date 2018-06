Palestine : La résolution américaine condamnant la résistance bloquée

La proposition d'une résolution américaine condamnant les tirs de riposte de la résistance palestinienne contre l'occupant israélien a été bloquée, mercredi soir à l'ONU, lors de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité

convoquée à la demande de Washington.

Le Koweït, membre non permanent au Conseil de sécurité qui représente les Etats arabes, s'est opposé à la proposition américaine au Conseil de sécurité de l'ONU soulignant qu'il avait déjà préparé un projet de texte qui devait être examiné cette semaine. «Nous ne pouvons pas être d'accord avec le texte mis en circulation par votre délégation, alors que nous envisageons une ébauche de résolution qui évoque la protection des civils dans les territoires palestiniens occupés et la bande de Ghaza», a indiqué le représentant du Koweït, cité par des médias. La même source a ajouté que le vote du Conseil de sécurité cette semaine sur la résolution appelant à adopter «des mesures pour garantir la sécurité et la protection de la population civile palestinienne dans les territoires palestiniens occupés et dans la bande de Ghaza est maintenu».

Le Conseil de sécurité s'est réuni en urgence mercredi soir à la demande des Etats-Unis, qui réclamait l'adoption d'une déclaration condamnant les tirs de riposte de la résistance palestinienne contre l'occupant israélien suite aux raids et attaques meurtrières menées ces derniers jours par les forces d'occupation contre l'enclave palestinienne. Le Koweït, ayant présenté son propre de résolution pour résoudre la crise palestinienne, appuie pour qu'un vote ait lieu sur ce texte appelant à adopter «des mesures pour garantir la sécurité et la protection de la population civile palestinienne dans les territoires palestiniens occupés et la bande de Ghaza». Le projet demande au Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres de présenter des recommandations en vue d'assurer la protection et la sécurité des Palestiniens, dont la présentation d'un rapport pendant 60 jours sur les propositions de la protection des Palestiniens. Depuis le 30 mars marquant le début de la mobilisation appelée la «grande marche du retour» dans l'est de Ghaza, plus de 120 Palestiniens ont été tués et 13.000 autres blessés par des balles réelles tirées par les forces d'occupation israéliennes, suscitant l'indignation de la communauté internationale qui appelle l'ONU à garantir la protection du peuple palestinien. Les diplomates membres au Conseil de sécurité s'attendent, toutefois, à ce que les Etats-Unis bloquent l'adoption de cette résolution en utilisant leur droit de veto. Le Koweït espère à travers la proposition de ce projet de résolution remporter le plus grand nombre de voix à l'ONU pour montrer à l'opinion internationale que Washington est «isolée en ce qui concerne la question palestinienne».

D’autre part, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé le report d'un vote sur un projet de résolution demandant la protection des Palestiniens à Ghaza et en Cisjordanie occupée, car les Etats-Unis souhaitent y apporter des changements, ont rapporté jeudi des diplomates. «Nous avons reçu des amendements de la part d'un Etat membre à la dernière minute, mais nous devons les examiner», a justifié l'ambassadeur du Koweït auprès des Nations unies, Mansour al-Otaibi, qui a présenté le projet de résolution.

Il a précisé que les amendements venaient des Etats-Unis. Le vote était initialement prévu jeudi, mais le projet de résolution avait de grandes chances d'être bloqué par un veto américain. L'ambassadeur du Koweït a dit désormais s'attendre à un vote vendredi, mais rien n'est officiellement planifié. Le Koweït, qui représente les pays arabes au Conseil de sécurité, avait présenté ce projet de résolution il y a deux semaines, réclamant initialement une mission de protection internationale pour les Palestiniens après la mort d'une soixantaine d'entre eux, abattus par des tirs israéliens à la frontière entre Israël et la bande de Ghaza. La version finale, achevée après la pire flambée de violences à Gaza depuis l'agression israélienne de 2014, appelle à «considérer des mesures garantissant la sécurité et la protection» des civils palestiniens et réclamant que le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres présente un rapport sur un possible «mécanisme de protection international». Des diplomates ont affirmé que les Palestiniens pourraient se tourner vers l'Assemblée générale des Nations unies si le projet de résolution était stoppé par un veto américain au Conseil de sécurité. Pour être adopté, un projet de résolution doit recueillir neuf votes sur les 15 membres du Conseil et aucun veto des membres permanents qui sont le Royaume-Uni, la Chine, la France, la Russie et les Etats-Unis.



Seule la fin de l’occupation…



Le Secrétaire général du comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine, Saeb Erikat a affirmé jeudi que la paix sera restaurée en Palestine par la fin de l’occupation israélienne, la concrétisation de l’indépendance de l’Etat palestinien sur les frontières de 1967 ayant sa capitale El Qods et le règlement de toutes les questions relatives au statut final dont les réfugiés et les prisonniers conformément aux résolutions des

Nations unies. Cette déclaration a été faite, selon l'agence palestinienne Wafa, par le responsable palestinien lors de sa rencontre à Ramallah avec le secrétaire d'Etat britannique chargé du Proche-Orient Alistair Burt accompagné à l'occasion par le consul général britannique, une délégation de l’institution juive-américaine «J Street» dirigé par Jeremy Ben Ami et une délégation parlementaire du parti libéral allemand.

M. Erikat a souligné que «l'occupant israélien a choisi la poursuite des attaques, de commettre plus de crimes contre le peuple palestinien et des agressions continues contre la bande de Ghaza», a ajouté la même source. Le responsable palestinien a dénoncé, dans le même contexte, «l’intensification des activités coloniales, des arrestations et des liquidations de civils palestiniens, du siège imposé à Ghaza, ainsi que la fermeture et de la ville d'El Qods occupée», la capitale de Palestine. Le secrétaire général du comité exécutif de l’OLP a fait part au ministre britannique des «opérations de nettoyage ethnique» et de «sanctions collectives contre les palestiniens, surtout, dans la région de Khan Al-Ahmar», orchestrées par les forces d'occupation. Saeb Erikat a invité la communauté internationale à condamner l'occupant israélien ainsi que le rejet de la politique suivie par le président américain, Donald Trump vis à vis de la question palestinienne en violation flagrante de la légalité internationale. Dans le même contexte, le premier ministre palestinien Rami Hamdallah a reçu jeudi, quant à lui, l'envoyé spécial des Nations-Unies pour le processus de paix au Proche-Orient, Nicolaï Mladenov, qui effectue une tournée dans la région. Le premier ministre palestinien a rappelé lors de son entretien avec le responsable onusien, «la nécessité et l'urgence que les Nations Unies répondent aux revendications de la direction palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas à assurer la protection internationale au peuple palestinien». Rami Hamdallah a renouvelé, en outre, sa demande aux Nations-Unies de soutenir l'initiative du président Abbas afin de tenir une conférence internationale de paix selon la légitimité internationale et les résolutions des Nations Unies pour mettre fin à l'occupation et pour l'établissement de l'Etat palestinien, sa capitale El Qods.

83 morts et 7.000 blessés Durant le mois de mai



Le bilan des victimes des tueries israéliennes dans la bande de Ghazal et en Cisjordanie occupée durant le mois de mai fait état de 83 morts dont 10 enfants et quelque 7.000 blessés, a annoncé vendredi le centre d'études de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP).

Dans son rapport mensuel sur les violations israéliennes contre le peuple palestinien durant le mois de mai dernier, le centre Abdallah Al-Horani pour les études et la documentation de l'OLP, a révélé que «83 Palestiniens sont tombés en martyre par balles de l’occupation israélienne en Cisjordanie occupée et dans la bande de Ghaza, dont 10 enfants durant le mois écoulé». Le centre d'études a constaté une hausse significative du nombre des martyrs et des blessés pendant ce mois dernier comparativement aux mois précédents, en raison du transfert controversé à El Qods occupée de l'ambassade américaine qui a coïncidé avec la 70e commémoration de la Nakba du peuple palestinien.

Ainsi, la mobilisation avait connu sa journée la plus meurtrière le 14 mai et Ghaza avait a elle seule enregistré 79 morts le long de la barrière de sécurité israélienne lors des marches pacifiques du retour.



Le système de santé : Ghaza face à une crise « épique »

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a averti jeudi que le système de santé de la bande de Ghaza traversait une crise «épique» après la récente répression israélienne visant les Palestiniens qui a fait plus de 120 morts et de 13.000 blessés. Le CICR a annoncé qu'il allait augmenter son aide au cours des 6 prochains mois, en envoyant deux équipes de chirurgiens, des spécialistes et des fournitures médicales. La récente répression israélienne contre les manifestants palestiniens a «déclenché une crise d'une magnitude sans précédent», a déclaré Robert Mardini, chef des opérations du CICR pour le Proche et le Moyen-Orient, lors d'une conférence de presse à Genève. Au moins 122 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis la fin mars par les soldats d'occupation israélienne. Plus de 13.000 Palestiniens ont également été blessés, dont plus de 3.600 par balles réelles, a précisé le CICR. M. Mardini a relevé qu'au cours de ces sept semaines de violences, «nous avons dépassé le total de blessés de (l'agression) d'août 2014». «Cette extraordinaire crise du système de santé survient après de multiples et longues crises chroniques qui ont touché tous les secteurs de la société à Ghaza», a-t-il ajouté. Il a averti que le système de santé était «au bord de l'effondrement». Parmi les blessés, quelque 1.350 vont avoir besoin de 3 à 5 opérations, soit «un total de plus de 4.000 opérations, dont la moitié seront assurées par les équipes du CICR», a souligné M. Mardini. «Je pense qu'un tel volume de travail submergerait n'importe quel système de santé dans le monde». Le CICR a lancé un appel aux donateurs pour une nouvelle enveloppe budgétaire de 5,3 millions de dollars afin de financer une unité chirurgicale de 50 lits dans l'hôpital Al-Shifa, ainsi que des fournitures médicales et d'autres aides. Mais M. Mardini a rappelé que la bande de Ghaza souffrait d'un taux de chômage très élevé, de coupures d'électricité et d'eau et d'un système sanitaire incapable de faire face à la demande. Pendant que le personnel médical tente de «sauver des vies et des membres», il a moins de temps pour s'occuper des accouchements ou des crises cardiaques, a-t-il expliqué. «Ghaza est un navire qui coule», a-t-il déploré.