Taxes américaines sur l’acier et l’aluminium : Choc frontal avec les partenaires

Les États-Unis sont restés sourds aux appels en défense du multilatéralisme lancés par la France et le reste des pays de l’OCDE dès avant l’entrée en vigueur de taxes américaines punitives sur l’acier et l’aluminium. Preuve des tensions, l’administration américaine a bloqué le communiqué final de la réunion annuelle de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), contre l’avis des autres 33 pays membres de cette institution. Dans ce texte, l’OCDE, organisation rassemblant les pays riches et traditionnellement acquise à la cause du libre-échange, devait condamner le protectionnisme mais aussi rappeler les enjeux du changement climatique. L’année dernière déjà, les 34 pays membres de l’OCDE n’étaient pas parvenus à se mettre d’accord sur un communiqué commun, et avaient diffusé deux textes différents, l’un signé par les États-Unis et l’autre par les 33 autres pays membres. Face à l’attitude de Washington imposant dès hier des taxes de 25% sur l’acier et de 10% sur l’aluminium importés, le président français Emmanuel Macron a lancé un vibrant appel à la refondation du multilatéralisme. Il a en particulier appelé à réformer l’OMC, organisation censée réguler le commerce mondiale et cible des critiques de l’administration Trump. «Les menaces de guerre commerciale ne règleront rien», a dénoncé M. Macron. «Une guerre commerciale est toujours une guerre perdue par tous. Par nos industries, nos agriculteurs, nos consommateurs... », a prévenu le président français, agitant le spectre de la guerre, rappelant notamment la crise des années 1930. «Notre responsabilité a déjà commencé pour éviter le pire.» Pour réformer l’OMC, M. Macron a proposé d’ouvrir une négociation intégrant au départ les États-Unis, l’Union européenne, la Chine et le Japon, qui serait rapidement étendue aux pays du G20 et de l’OCDE, avec une présentation d’une première «feuille de route», lors du prochain sommet du G20 fin novembre en Argentine.

Le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, avait auparavant opposé une fin de non-recevoir, lors d’une table ronde, lançant de virulentes critiques contre la lenteur des institutions multilatérales. «Nous n’aimons pas les palabres infinies, nous préférons les actions bilatérales pour négocier. Les réunions multilatérales prennent beaucoup de temps, et nous sommes animés d’un sentiment d’urgence», a-t-il affirmé, sans détour.