Al Assad : « La guerre contre le terrorisme touche à sa fin »

Le président Bachar al-Assad a déclaré jeudi que les autorités syriennes étaient sur le point de gagner la guerre contre le terrorisme, rejetant la connotation confessionnelle attribuée à la crise syrienne. Dans une interview qu'il a accordée à la chaîne de télévision russe «Russia Today», le président Bachar al-Assad a affirmé que «le conflit en Syrie s'approche de sa fin». «Chaque offensive réussie, chaque victoire, chaque région libérée nous rapprochent de la fin du conflit. J'ai toujours dit que sans intervention extérieure, nous aurions eu besoin de moins d'un an pour y arriver», a déclaré le Président syrien. C'est «compliqué» de prédire les délais dans lesquelles la guerre prendrait fin. «Cependant nous nous en rapprochons, c'est évident», a-t-il soutenu, soulignant l'importance «des réconciliations» (dans le règlement de la crise qui secoue son pays). A ce titre, M. al-Assad a rappelé les succès réalisés dans certaines zones par le biais des réconciliations.

Mais le Président regrette un fait : «Nos adversaires cherchent à retarder notre victoire. C'est principalement l'Occident, les Etats-Unis en tête et leurs marionnettes en Europe et dans notre région, ainsi que leurs militaires engagés en Syrie. Ils réalisent cet objectif en soutenant des groupes terroristes et en aidant de nouvelles forces à pénétrer en Syrie, et en érigeant des obstacles au processus politique (de règlement du conflit)», a-t-il ajouté. Et le président al-Assad de poursuivre : «Les Etats-Unis ont cherché une autre carte, qui est la carte des Forces démocratiques syriennes (FDS) qui sont le seul problème qui reste en Syrie», faisant noter qu'il y a deux choix pour traiter avec les FDS, le premier est les négociations, car la majorité de ces forces sont des Syriens et ils doivent aimer leur pays et ne pas être des marionnettes aux mains des étrangers, alors que le deuxième choix est la libération de ces zones par force en cas de l'échec du premier choix».