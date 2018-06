Espagne : M. Rajoy jette l’éponge

Une page de l’histoire politique espagnole se tourne. Le président du gouvernement ibérique vient de jeter l’éponge avant même le vote de la motion de censure signée par une majorité de sa formation politique, en l’occurrence le parti socialiste (PSOE). M. Rajoy, qui gouvernait depuis six ans jusqu'à la condamnation de son parti pour corruption, a reconnu sa défaite ouvrant ainsi la voie à Pedro Sanchez vers la Moncloa (siège de la présidence du gouvernement). Celui ci avait réussi à convaincre les députés de déposer la motion à cause de méga scandales de corruption qui ont touché la formation politique. Au pouvoir depuis décembre 2011, M. Rajoy, 63 ans, avait survécu à plusieurs crises majeures, de la récession, face à laquelle il a imposé une sévère cure d'austérité, aux mois de blocage politique en 2016 jusqu'à la tentative de sécession de la Catalogne l'an dernier. «Aujourd'hui, nous écrivons une nouvelle page de l'histoire de la démocratie dans notre pays», a déclaré M. Sanchez, ancien professeur d'économie surnommé le «beau mec» en Espagne. A 46 ans, M. Sanchez semble tenir sa revanche, lui dont l'investiture à la tête du gouvernement avait été rejetée par les députés en mars 2016 avant qu'il ne réalise en juin de la même année le pire score de l'histoire du PSOE aux élections législatives. Débarqué de sa formation à la suite de cette déroute électorale, il en a repris les rênes l'an dernier grâce au soutien de la base contre les barons du PSOE. Monté au front contre M. Rajoy dès l'annonce, jeudi dernier, de la condamnation du PP dans un méga-procès pour corruption, baptisé Gürtel, il a tenté cette fois avec succès un coup de poker politique. Mais il a dû former autour des 84 députés socialistes une majorité hétéroclite allant de Podemos aux indépendantistes catalans et aux nationalistes basques, pesant au total 180 voix sur 350 députés. Reste à savoir désormais combien de temps M. Sanchez, qui veut faire adopter des mesures sociales et a promis de convoquer par la suite des élections, sera en mesure de gouverner avec une majorité qui apparaît instable. La condamnation du PP dans le procès Gürtel pour avoir bénéficié de fonds obtenus illégalement aura donc été l'affaire de trop pour M. Rajoy, dont le PP est empêtré dans plusieurs scandales. M. Rajoy devient, pour ainsi dire, le premier chef de gouvernement victime d’une motion de censure en Espagne depuis le retour à la démocratie. Les trois précédentes (1980, 1987, et 2017 déjà contre lui) avaient échoué. Mais celle-ci a eu raison de cette éternelle bête

politique.

M. T.