2e anniversaire du décès du président sahraoui Mohamed Abdelaziz : « Ses réalisations, un exemple des valeurs ancrées dans la conscience nationale »

Le Secrétariat de l'organisation politique du Front populaire de libération de la Saguia El Hamra et du Rio de Oro (Polisario) a affirmé jeudi que les réalisations du défunt président sahraoui, Mohamed Abdelaziz sont «un exemple des nobles valeurs, grandes qualités et fidélité au serment ancrées dans la conscience nationale du peuple sahraoui». «Les réalisations et l'image du défunt président Mohamed Abdelaziz sont ancrées dans la conscience nationale», a déclaré le responsable du Secrétariat du Polisario, membre du Secrétariat national, Hamad Salama, dans une allocution officielle lors de la commémoration du deuxième anniversaire du décès du président sahraoui Mohamed Abdelaziz (31 mai), mettant en avant le parcours de lutte exemplaire du défunt qui «a consacré toute sa vie à la défense de son pays». Soulignant que la commémoration de cet anniversaire est une «occasion» pour rappeler les étapes importantes d'un grand homme ayant sacrifié sa vie pour défendre et servir son pays et la cause de son peuple, M. Hamad Salama a appelé tous les militants et militantes du front populaire à «l'adhésion autour de leur unique et légitime représentant, le Front Polisario et à l'attachement à l'unité nationale en tant que choix stratégique pour tous les sahraouis». Saluant «les héros de l'Intifada de l'indépendance dans les territoires occupés et le sud du Maroc, qui représentent de par leur lutte, les plus magnifiques images de la résistance et du défi face à l'arrogance de l'occupant marocain», le responsable sahraoui a mis en avant la résistance des détenus politiques sahraouis dans les prisons marocaines. Pour sa part, le Secrétariat de l'organisation politique du Polisario a qualifié, dans un communiqué, les réalisations et les acquis enregistrés sous la conduite du défunt président Mohamed Abdelaziz d'exemple de nobles valeurs, de grandes qualités et de fidélité au serment. «Le Chahid, non seulement de par ses réalisations et ses acquis mais aussi par sa fidélité aux nobles valeurs et qualités, constitue un phare en termes de sacrifice et d'abnégation au service du peuple et de la patrie», a ajouté le communiqué.

Le défunt président, poursuit la même source, une véritable école et un exemple à suivre pour les dirigeants, les cadres, les militants et les jeunes qui doivent s'inspirer de son parcours et de celui de tous les chouhada pour poursuivre la lutte pour la libération avec foi, responsabilité et persévérance jusqu'à la victoire. «Toutes ces qualités ont permis au défunt Mohamed Abdelaziz de diriger les batailles menées par le peuple sahraoui pendant plus de quatre décennies sur plusieurs fronts contre l'occupation marocaine, tant militaires que politiques ou encore diplomatiques», souligne la même source. Le peuple sahraoui dans les camps des réfugiés, les territoires libérés ou occupés et dans toutes les régions où il se trouve, remémore aujourd'hui les valeurs et le parcours d'un dirigeant et d'un militant réunissant toues les qualités de l'homme sahraoui soucieux de l'unité de son peuple et de son indépendance d'une colonisation qui dure depuis plus de quatre décennie. Tout au long de sa vie (68 ans), le défunt président est demeuré profondément convaincu que l'avenir du peuple sahraoui doit être plus radieux.