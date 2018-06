Nouvelle Volkswagen POLO : Assemblée en Algérie

Elle vient tout juste de sortir de l’usine Sovac Production de Relizane, pour entamer l’aventure de sa sixième génération auprès des clients algériens. En effet, après la nouvelle Seat Arona, Sovac Production annonce l’assemblage de la toute dernière génération de la Volkswagen Polo, l’un des modèle star de la marque germanique. La Nouvelle Polo «made in bladi» lancée mercredi dernier au Showroom Volkswagen des Grands Vents à Alger, est «le deuxième véhicule de la marque, un an jour pour jour après le début de la production de la Golf, à être assemblé en Algérie. Elle sera lancée en une unique motorisation : 1.6 90 CH et en deux finitions : Start+ et la série limitée de lancement Beats», a souligné le directeur de Volkswagen Algérie, Djalil Daoudi lors de la présentation de la nouvelle Polo. Dès son entrée de gamme, elle embarque de série des rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrants électriquement, des projecteurs antibrouillard, un éclairage de jour, les lève-vitres électriques à l’avant et à l’arrière, l’air conditionné, un volant multifonction gainé de cuir et des jantes en alliage léger «Sassari» de 15’’ de diamètre. Le reste des équipements confirme l’ère digitale des véhicules Volkswagen : La Polo Start+ dispose d’un système multimédia «Composition Color» à écran tactile 6,5’’, avec interface téléphone, USB et iPhone. La version Beats est dotée, en plus, d’un système audio prémium réalisé en partenariat avec le géant américain «Beats by Dr.Dre», avec une puissance totale de 300 watts, 6 hauts parleurs, amplificateur numérique 8 voies et subwoofer intégré dans le coffre. Avec le passage sur la nouvelle plateforme MQB du Groupe Volkswagen, la Nouvelle Polo a bénéficié d’une habitabilité optimisée. La Polo est plus longue et plus basse que sa devancière à l’extérieur, mais plus spacieuse à l’intérieur. Pour ce qui est des équipements de sécurité, la Nouvelle Volkswagen Polo dispose dès le premier niveau de toutes les dernières innovations. La version Start+ offre le contrôle électronique de stabilisation ESP avec ABS, ASR, EDS & MSR, le régulateur et limiteur de vitesse, et d’airbags conducteur et passager, de tête et latéraux à l’avant. La version Beats ajoute à cette dotation exceptionnelle l’aide au stationnement avant et arrière. Le bloc moteur 1.6 90CH animant la Polo est le récent EA211 du Groupe Volkswagen, en alliage d’aluminium moulé sous pression. Il est 28% plus léger que les blocs traditionnels et allie injection directe multipoints et robustesse inégalée, avec l’avantage d’une consommation moyenne de 6,1 litres aux 100km.

La Nouvelle Volkswagen Polo est désormais disponible à la commande dans tout le réseau Sovac, au tarif de 2.299.000 DA pour la version Start+ et 2.699.000 DA pour la série spéciale Beats, avec de plus la possibilité de crédit bancaire. Plus d’information chez les agents Volkswagen du réseau Sovac Algérie. La petite «fourmi» est également disponible à crédit et ce à partir de 21.999 DA/mois auprès des banques partenaires de Sovac.

Mohamed Mendaci