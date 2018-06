Assurance : Le secteur disposera d’une société tiers-payant

Le directeur général de la compagnie d’assurance CAAT s’es dit optimiste pour 2018, espérant «réaliser une meilleure année, tant au niveau du marché qu’au niveau de la compagnie, qui compte sur les nouveaux produits comme les assurances des risques agricoles». Celles-ci viennent s’ajouter aux produits assistance auto, assistance à domicile et professionnels, lancés l’année dernière. L’optimisme de Youcef Benmicia, qui s’est exprimé à «La revue de l’assurance», trouve sa réponse dans l’existence de prémices d’une reprise de l’activité avec davantage de nouveaux projets d’investissements, notamment dans le cadre du développement de l’industrie automobile. Un acquis qui, selon lui, «entrainera certainement une consolidation du patrimoine assurable». Sur le plan managérial, la CAAT, mise sur l’amélioration de la qualité de services notamment par la poursuite de sa modernisation, à travers l’utilisation des TIC. Quant au réseau de distribution, la compagnie, explique son premier responsable, «projette l’ouverture de plusieurs agences et l’agrément de nouveaux agents en vue de rapprocher davantage de ses clients». A propos de la création de la société tiers-payant, le même responsable affirme que cette nouvelle société va contribuer à la promotion des produits d’assurances santé, en particulier, et le développement des assurances de personnes, en général. L’objet de cette entité, qui a tenu son assemblée constitutive et son conseil d’administration au début de l’année, explique-t-il, consiste à faire prendre en charge la gestion des sinistres, en assurance santé, pour le compte des sociétés d’assurances de personnes par des prestataires de santé agréés dans le cadre du développement de partenariat. D’autre part, M. Benmicia est revenu sur 2017, indiquant que la CAAT a pu enregistrer une hausse de près de 500 millions de dinars, tout en conservant ses principaux clients et en maintenant une structure équilibrée de son portefeuille. En valeur absolue, explique le DG de la CAAT, le montant des sinistres réglés est de l’ordre de 13 milliards de dinars. Mais, enchaîne M. Benmicia, «ce qui est significatif, c’est la nette diminution de dossiers sinistres à payer». Par ailleurs il convient de rappeler que le secteur des assurances en Algérie a réalisé un chiffre d’affaires de 70 milliards de dinars au 1er semestre 2017, avec une prédominance (88.1%) des assurances de dommages. Quant l’assurance automobile, elle a vu ses chiffres baisser 35.9 à 34.5 milliards de DA entre les premiers semestres des années 2016 et 2017. Misant sur une «véritable reprise» du secteur en 2018, l’Union algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance prévoit également une «progression substantielle» du chiffre d’affaires de la branche automobile. Et s’appuie sur «la montée en cadence des usines de montage en Algérie», à laquelle s’ajoutent «les efforts engagés par le secteur en matière de risques simples», ainsi que «la croissance économique du pays». S’agissant des efforts, L’UAR cite la vente à distance introduite pour les multirisques-habitations et pour l’assurance contre les effets des catastrophes naturelles, et table sur une croissance de 5 à 6% du chiffre d’affaires.

Fouad Irnatene