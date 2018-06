Mercuriale : Les intermédiaires contrôlent le marché

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a rassuré, au début du mois de Ramadhan, à partir de Blida, que les prix des fruits et légumes vont enregistrer une baisse dans les trois premiers jours de ce mois, particulièrement les produits ayant connu une «hausse sensible», à l’instar de la tomate et de la courgette.

Mais jusqu’à présent les prix n’ont pas baissé, bien que l’on prévoit un retour à la normale qui devrait s’amorcer dans les jours qui viennent. En attendant, la flambée n’est pas seulement entretenue par un soi-disant repli de l’offre. Pour preuve, les prix relevés sur plusieurs marchés de gros font ressortir des variations minimes. Chez les grossistes, les prix ont plutôt tendance à se stabiliser, à un niveau bas, pour certaines variétés de fruits et légumes comme la pomme de terre, le navet, la carotte.

Des variations, plus ou moins prononcées, sont également constatées entre les marchés des quartiers populaires, la grande distribution et les places commerciales situées dans les milieux résidentiels. Sans oublier les grands écarts entre les villes. C’est vrai, la plupart du temps, les prix des légumes à la consommation sont nettement plus élevés au cours des premiers jours de Ramadhan. En tout cas, l’analyse montre que les fluctuations sont plus fortes en cette période, en général, et bien sûr moins fortes vers la fin de ce mois sacré. Nous avons constaté cela, lors de nos déplacements dans des marchés de la capitale pour justement suivre l’évolution des prix. En effet, les prix à la consommation des légumes frais, incluant les légumes-fruits, les légumes et les choux, ainsi que les salades de différentes variétés, sont touchés par une flambée des prix, ce qui permet de porter des jugements sur l’évolution des prix, sur leur niveau et sur leurs fluctuations au cours du mois. Il est frappant de constater que les légumes sont généralement bien meilleur marché en dehors de la période de jeûne. Pourtant l’abondance des fruits et des légumes et leur disponibilité en ce début d’été devrait se traduire naturellement par des prix plus modiques. Le ministre du Commerce avait rassuré qu’il n’y aurait pas d’insuffisance de la production nationale ni de pénurie de légumes, entraînant une hausse des prix. Il n’y a pas non plus des difficultés de production qui causeraient un net renchérissement de ces denrées. C’est vrai, nos marchés connaissent d’ordinaire une hausse des prix en dehors des saisons de production. Pendant cette période, le marché est pourvu de légumes produits, qui sont plus chers. Rien ne vient provoquer donc une raréfaction des légumes et, par voie de conséquence, un renchérissement des légumes dans le commerce de détail. C’est pourquoi l’indice du prix des légumes s’élève et redescend au bon vouloir des spéculateurs. La spéculation contribue donc à la cherté des légumes. Ce sont les intermédiaires qui contrôlent le marché, et donc les prix, profitant d’une situation de rareté créée de toutes pièces. L’explication trouve donc son origine dans l’intermédiation qui prélève de grosses marges sous l’effet de la multiplication des transactions. Des lots de légumes et fruits font souvent l’objet de pas moins de 3 à 4 opérations, selon certains professionnels, par conséquent , le prix du produit est renchéri de 50 à 100%. Avec les prix pratiqués au détail, certains légumes et fruits sont devenus des produits de luxe que seuls les ménages relativement aisés peuvent se les offrir. Un couffin contenant des légumes et fruits et de la viande blanche ou rouge pourrait se chiffrer à 2.500 DA, en hausse par rapport aux mois précédents. Il reste nettement supérieur au prix habituel en cette saison, une différence de -20% voire 30%. Les récoltes de bon nombre de produits, tels que la tomate, la courgettes,

l’aubergine, le fenouil, l’haricot vert, la tomate, la carotte, le poireau et le piment ou la laitue pommée, ont dépassé largement la moyenne des prix pratiqués les années précédentes. Une hausse énigmatique ! Tout a flambé ces dernières semaines. Les légumes affichent des prix exorbitants, passant du simple au double. Pour les viandes rouge et blanche, les prix sont plus ou moins stables.

Le prix de la viande de mouton est fixé en fonction de la qualité du mouton local et oscille entre 1000 DA et 1.300 DA, alors que le prix de la viande bovine est de 1.050 DA et 1.100 DA, selon la qualité. Le coût de la viande importée est de 950 DA. La seule évolution constatée est la hausse. La majorité des légumes sont vendus entre 80 et 200 DA le kilogramme. Cette flambée des prix est également remarquée sur le marché de la volaille.

Le kilogramme de poulet avait atteint les 380 et même 400 DA à certains endroits. La ménagère réagit face à cette hausse en réduisant ses quantités achetées. Parfois, même la menthe et les bottes garnis ont vu leurs prix augmenter.

Farid Bouyahia