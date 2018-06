Conférence mensuelle de la Zaouïa Belkaïdia : « Humaniser le message religieux »

En coordination avec le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, la Zaouïa Belkaïdia a organisé, ce week-end, sa conférence mensuelle, à Dar El-Imam, El-Mohammadia (Alger), sur le thème : «Ramadhan, chemin de la récompense et voie de la repentance.»

Etaient présents à cette rencontre, le directeur du Centre culturel islamique (CCI), M. Ahmed Yesaad, le directeur des études et des affaires juridiques au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, Hafssi Youcef, ainsi que des savants et prêcheurs venus du Maroc et du Liban. Intervenant lors de cette conférence, le directeur du CCI a tenu à rappeler de prime abord « la symbolique du lieu et la spiritualité du temps» en ce mois de Ramadhan, pour féliciter Mohamed Abdelatif Belkaïd, cheikh de la Zaouïa Belkaïdia, qui a fait de « la zaouïa un lieu d’apprentissage et de transmission du savoir ». La Zaouia « continue d’organiser les Dourous Mohammadia, avec réussite, depuis treize ans », rappelle-t-il.

Pour sa part, le savant et prédicateur libanais, Cheikh Riadh Bazou, a axé son intervention sur la « très haute idée de l’humanité, la solidarité et la fraternité » que contient le message coranique. « Un message transmis par le Prophète (QSSSL), qui nous a légué un héritage riche et immense ».

« Un message que nous devons, poursuit-il, transmettre à la jeunesse musulmane, pour qu’elle ne reste pas éloignée de ce qui fonde son identité, à savoir un Islam éclairé qui protège contre toute forme d’extrémisme ».

Cheikh Riadh Bazou a exhorté ses orateurs –des imams et des prédicateurs ayant assisté à cette conférence— à aller directement au devant de cette jeunesse devenue, aujourd’hui, dit-il, une « proie facile aux idées étrangères, s’éloignant du message authentique de l’Islam de nos ancêtres », en insistant sur le fait que « les savants musulmans doivent aujourd’hui prendre en considération les réalités de leurs temps, et reconsidérer le rôle de la Mosquée, en tant que lieu de savoir qui transmet les valeurs spirituelles authentiques et le discours modéré ». Dans le même ordre d’idées, le prédicateur marocain, le Dr Hamza El-Kettani, a axé son intervention sur l’importance du rôle des «savants musulmans, où qu’ils soient, dans la refondation de la pensée théologique islamique ». Une refondation qui illustre l’intérêt de redonner à « l’islam son rayonnement, comme une religion de paix, d’entraide, de solidarité et de fraternité ». « Ces valeurs sont les piliers de l’Islam des Lumières », précise-t-il.

En rappelant le rôle joué par les anciens savants musulmans et algériens notamment, le Dr Hamza El-Kettani a tenu à remercier les organisateurs, pour leur persévérance et leur hospitalité, estimant qu’ils « ne ménagent aucun effort pour concrétiser les objectifs de la Zaouia Belkaïdia, dans la formation des prédicateurs prêcheurs de la paix ».

En somme, s’accordent à dire les intervenants, le message de l’islam est inclusif, et « pour dissiper cette division qui caractérise le monde musulman d’aujourd’hui», il est dorénavant impératif

« d’humaniser les préceptes de la religion», et apprendre que « la valeur humaine doit primer la valeur religieuse». Par conséquent, le rôle social de l’institution religieuse est d’inscrire

« la valeur spirituelle de la pratique religieuse dans le quotidien du musulman d’aujourd’hui ». Notons au passage que la Zaouïa Belkaïdia accueille des étudiants de diverses régions du pays et de l’étranger, et dispense des études en sciences de la chari’a, théologie de la vie du prophète (QSSSL) et du Coran.

Celle-ci s’est dotée d’un nouveau siège situé dans la localité de Tixeraïne, Birkhadem, qui a été inauguré récemment par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Tahar Kaidi