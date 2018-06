zakât El-fitr : Le montant fixé à 120 DA

Le montant de la Zakat el-Fitr pour le mois de Ramadhan a été fixé cette année à 120 DA, selon un communiqué rendu public par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.

Le ministère a, par ailleurs, indiqué avoir chargé les imams de procéder, en collaboration avec les comités religieux des mosquées, à travers l’ensemble du territoire national, à la collecte de la Zakât el-Fitr, à compter du 15e jour du mois de Ramadhan, en vue de sa distribution aux nécessiteux, un ou deux jours avant Aïd El-Fitr, comme l’exige la tradition. Chaque musulman ayant les moyens financiers doit s'acquitter de la Zakât el-Fitr, pour lui, ainsi que pour les personnes dont il a la charge.

La Zakât est, rappelons-le, le troisième pilier de l’Islam, mais aussi, l’un des piliers de l’économie islamique. Il s’agit d’une forme de charité obligatoire pour tout musulman dans une situation financière au-dessus d’un certain minimum précisé. Etymologiquement, le mot Zakât (aumône) signifie purification et accroissement. La Zakât s’inscrit ainsi dans le principe de partage des richesses prôné par l’Islam. Un partage qui assure une redistribution équitable des richesses. En effet, les biens matériels sont considérés, selon l’exégèse religieuse, comme un don de Dieu, qui exige de l’homme de savoir les gérer. Un des objectifs de la Zakât est donc de purifier l'âme humaine de l'avarice, de l'avidité et de la convoitise et limiter l'accumulation et la concentration de biens chez une minorité de riches selon les différentes interprétations du texte coranique.

D’ailleurs, « la Zakât fut la première législation organisée qui assura une sécurité sociale complète, qui stimule l’économie et contribue à atténuer l’écart entre les classes sociales », s’accordent à dire les spécialistes de la finance islamique. A cet effet, l’Algérie, via le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, a pensé à un mécanisme plus efficace. En effet, le «Fonds de la Zakat» créé en 2003 est consacré à la collecte de la zakat à travers le territoire national.

Il est utile de rappeler qu’il y a deux formes de zakât. La première est déterminée par le critère de la possession de biens marchands ou de la possession d’un quota monétaire qui excèdent leurs besoins usuels. Pour le mois de ramadhan, il s’agit d’une seconde forme de zakât obligatoire et circonstanciée, celle qui est due à l’occasion de la fête de fin du mois de Ramadhan: Aid al-Fitr. La zakât al-Fitr marque la fin du jeûne.

Il convient de souligner aussi que les savants musulmans sont arrivés à la conclusion que la Zakât al-Fitr peut être accordée en argent. L’argent en espèce apporte plus de flexibilité à celui qui donne et à celui qui reçoit, selon les fatwas sur ce sujet.

Dans la tradition, la Zakât doit être donnée à l’aube avant la prière de l’Aïd. Elle peut être aussi donnée un ou deux jours avant l’Aïd el-fitr, selon les différentes interprétations du texte coranique. Le mois de ramadhan n'est en effet pas qu'un exercice moral personnel. Pour valider les efforts effectués lors du ramadan, chaque musulman croyant doit verser aux nécessiteux une aumône, en marque de solidarité. Dans chaque foyer, c'est au responsable de famille de s'acquitter de cette tâche en versant une aumône pour chaque membre de famille dont il a la charge. Le but de la zakât al-Fitr est de permettre aux plus démunis de passer la fête dans de bonnes conditions.

Tahar Kaidi