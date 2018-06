surveillance des plages : Lancement du dispositif

Comme chaque été, les services de la protection civile seront sur le qui-vive tout au long de la saison estivale qui s’est ouverte hier pour s’étaler jusqu’au 30 septembre prochain. Pour l’institution du colonel El Habiri, le premier souci est de réunir les conditions « idéales » pour permettre aux estivants de passer un été « tranquille ». Pour cette année, le dispositif de surveillance des plages autorisées à la baignade, opérationnel donc depuis ce 1er juin, a été renforcé par rapport à 2017 et compte 18.000 agents professionnels et saisonniers répartis à travers les plages, a indiqué un communiqué de presse de la Direction générale de la protection civile. Le dispositif opérationnel de cette année a été pourvu en moyens matériels supplémentaires, particulièrement en ce qui concerne les embarcations pneumatiques d’intervention, ainsi que les matériels collectifs et individuels d’intervention.

Cette année, le nombre des plages autorisées à la baignade s’élève à 398, sur un total de 608 plages que compte notre beau littoral, ce qui nous donne quelque 210 plages interdites à la baignade pour cause de pollution et de risques particuliers. Pour revenir au bilan des noyades enregistrées au cours des cinq dernières années, l’analyse des statistiques par les services de la protection civile indique que la principale cause des noyades reste toujours la baignade dans des plages interdites ou faite en dehors des heures de surveillance (9H-19H), c'est-à-dire en l’absence des maîtres-nageurs chargés de la surveillance des plages et des baignades. Parmi les autres causes, on citera également le non-respect des consignes de sécurité. Il faut savoir qu’en 2017, on a déploré 128 personnes de noyées dans les plages d’Algérie dont 75 victimes observées dans les plages interdites à la baignade, soit 60%, alors que 53 estivants ont péri au niveau des plages surveillées. Au final, les éléments de la PC ont effectué 80.333 interventions ayant permis de sauver plus 53.810 personnes d’une mort certaine. A cet effet, et afin d’éviter ces bilans macabres, la DGPC a lancé, le 7 mai dernier, une campagne nationale de prévention et de sensibilisation sur les dangers de la mer et la baignade mais aussi dans les réserves d’eau tels les barrages, les oueds, les lacs et les piscines.

L’objectif d’une telle démarche est « d’inculquer » aux citoyens la culture de la prévention du risque de noyade au niveau des plages, notamment les plages interdites. Cependant, malgré tous les moyens déployés, que ce soit opérationnels ou en matière de prévention et de sensibilisation, la conscience citoyenne reste la « mieux indiquée » car « savoir nager n'est pas un gage de sécurité », estime la même source. A ce titre, la DGPC met à profit cette opportunité pour lancer un appel aux citoyens sur la nécessité de « respecter » certaines consignes de sécurité. « Il s’agit de l’interdiction de la fréquentation des plages interdites, du respect des horaires de surveillance, de ne pas s’éloigner de la zone de baignade autorisée. Il est vital également de surveiller attentivement les enfants, plus particulièrement ceux qui s’aventurent sur les matelas gonflables, de ne pas se baigner avec une longue exposition aux rayons du soleil, de respecter les fanions de signalisation de l’état de la mer et enfin de ne pas se baigner juste après les repas», a recommandé la Direction générale de la protection civile.

S. A. M.