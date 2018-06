Lutte contre le tabagisme : NÉCESSITÉ DE MESURES STRICTES

En Algérie, 1,5 milliard de cigarettes produites annuellement, alors que la moyenne de consommation individuelle est de 17 cigarettes par jour.



L’imposition de taxes et l’augmentation des prix du tabac contribuent à sauver des vies.

Une nouvelle augmentation du prix du tabac, va-t-elle réduire le nombre de fumeurs ? Certainement, si l’on se réfère au constat fait par les spécialistes de la santé, qui affirment que «la hausse des taxes fait baisser la consommation et dissuade les gens d’acheter les cigarettes», ce qui signifie moins de décès et une communauté en meilleure santé.

En effet, selon eux, une augmentation de 10 % des prix du tabac dans les pays à revenu élevé, va réduire la consommation d’environ 4 %. L’incidence de la hausse des prix sur la réduction de la consommation risque d’être supérieure dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. «en Algérie 1,5 milliard de cigarettes sont produites annuellement, alors que la moyenne de consommation individuelle est de 17 cigarettes par jour» a affirmé pour sa part, le directeur chargé de la lutte contre les maladies chroniques au ministère de la Santé, Youcef Terfani. S’exprimant à l’occasion d’une journée de sensibilisation organisée à l’Institut national de santé publique à l’occasion de la Journée mondiale Sans tabac qui coïncide avec le 31 mai de chaque année, M. Terfani a précisé que le taux de tabagisme s’est relativement stabilisé en 2017 autour de 15% de la population, avec 8% en milieu scolaire. «Ce constat s’explique par la hausse entre 100 à 150% du prix du paquet entre 2015 et 2018, outre les différentes taxes imposées sur ce produit dangereux, dont une grande partie est versée à la Caisse nationale de lutte contre le cancer», a-t-il dit.

Le directeur a également, mis en exergue les efforts consentis par l’Etat pour limiter l’expansion de ce fléau, notamment, la lutte contre le trafic menée par les éléments de la Sûreté et de la gendarmerie qui s’est soldée en 2017 par la saisie de 1,128 milliard de paquets, ce qui a contribué au contrôle des prix. M. Youcef Terfani a insisté sur l’impératif de lutter contre le tabagisme au milieu scolaire, il a, dans ce sens, déclaré que les ministères de l’Education et de la Santé ont intensifié leurs efforts à travers l’organisation de larges campagnes de sensibilisation menées par des médecins scolaires à travers le pays.

Il a évoqué, par ailleurs, la stratégie adoptée par l’Algérie en application de la convention cadre de lutte contre le tabagisme de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2003, et ce, à travers la baisse du tabagisme au milieu des jeunes et la protection des citoyens exposés à la fumée secondaire notamment dans les lieux publics, outre l’application de la stratégie nationale d’aide au sevrage tabagique 2016/2019.



En Algérie, le cancer le plus fréquent est lié au tabagisme, celui du poumon



Le DG de la Prévention et de la Promotion de la Santé, Djamel Fourar a, pour sa part, indiqué que l’enquête nationale, réalisée en 2017, par le ministère de la Santé en coordination avec l’Organisation mondiale de la Santé à Alger et l’Office national des statistiques, et dont les résultats seront annoncés prochainement «apportera des statistiques précises sur la consommation par wilaya, ce qui contribuera à la maîtrise de sa propagation dans la société», a-t-il expliqué. M. Fourar affirme, d’ailleurs, que les autorités publiques ont mis en place un arsenal juridique fort en textes afin de lutte contre ce fléau, cependant cela nécessite, selon lui, des mesures strictes pour son application.

De son côté, le représentant de l’OMS en Algérie, M. François Nguessan Bla, qui a lu le message de la directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, le Dr Matshidiso Moeti, a indiqué que 146.000 personnes de moins de 30 ans meurent chaque année en Afrique en raison de maladies causées par le tabagisme.

«Les pays africains intensifient leurs efforts pour encourager le sevrage tabagique, ce qui contribuera à l’amélioration de la santé et du bien-être des peuples du continent» a-t-il déclaré,

M. Nguessan Bla a, à son tour, estimé que l’imposition de taxes et l’augmentation des prix du tabac contribuent à sauver des vies à travers la baisse du taux des maladies et décès causés par ce fléau, outre la création des ressources pour la santé publique. Le Pr Noureddine Zidouni, président du Comité national de prévention et de sensibilisation sur le tabagisme a révélé que le cancer le plus fréquemment lié au tabagisme, en Algérie, est le cancer du poumon «Son incidence en 2016 était de 16,4 cas pour 100.000 habitants, soit près de 7.000 nouveaux cas de cancer. La progression de ce cancer est estimée à 2,5% par an» a-t-il précisé.

Le pneumologue a fait remarquer que le comité multisectoriel a élaboré des actions touchant plusieurs actions relevant de plusieurs domaines tels l’éducation nationale, l’enseignement supérieur, la jeunesse, les télécommunications, la justice, le commerce, la solidarité.

Sarah A. Benali Cherif