Femmes en détresse : Assurer une autonomisation économique

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a réaffirmé à Alger, la disponibilité de la tutelle à accompagner les femmes en situation sociale difficile. Il s’agit des femmes sans abris, des victimes de la violence familiale et des mères célibataires résidant dans les centres d’accueil.

L’Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM) pourra les aider à lancer leurs projets après l’obtention des qualifications à travers la formation en vue de leur assurer une autonomisation économique et une insertion socioprofessionnelle. Dans une déclaration à la presse en marge sa visite au centre d’assistance à la femme et à l’enfant en détresse «Dar El Hassana» à Zghara (Bologhine), Mme Eddalia qui était accompagnée du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, a mis en exergue la nécessité d’accompagner les résidantes de ce centre, mettant l’accent sur l’importance d’ouvrir des ateliers, afin de former cette catégorie et lui permettre ainsi, d’acquérir un métier facilitant leur insertion professionnelle.



916 femmes prises en charge en 2017



Par ailleurs, Mme Eddalia s’est déclarée satisfaite quant à la coordination de son secteur avec les autres parties concernées par la prise en charge des catégories en détresse et celle en situation sociale difficile en vue de favoriser leur insertion socio-économique.

La délégation ministérielle s’est enquise des prestations assurées par ce centre relevant de la wilaya d’Alger jouissant d’une capacité d’accueil de 50 femmes et 25 enfants pour une durée ne dépassant pas 6 mois, selon le cas. En 2017, le centre avait pris en charge 916 femmes âgées entre 18 et 35 dont certaines étaient accompagnées de leurs enfants.

Hichem Hamza