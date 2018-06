Célébration au Musée central de l’Armée

Le Musée central de l Armée à Alger a organisé, jeudi, une cérémonie à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'enfance, sous le slogan «L'enfant algérien, entre souffrances du colonialisme et bénédiction de l'indépendance». Cette initiative s'inscrit, selon le directeur du Musée, le colonel Chouchane Mourad, dans le cadre de l'intérêt capital qu'accorde le Haut commandement de l'ANP, à la consécration des principes de la révolution nationale chez les générations montantes, en vue de permettre à ces dernières de «poursuivre le processus de progrès national, tout en restant fidèles au serment des chouhada». Le colonel Chouchane a mis l'accent, à ce titre, sur l'importance d'enseigner aux enfants d'aujourd'hui les grands sacrifices consentis par leurs aïeux, afin qu'ils mesurent le lourd tribut payé pour l'indépendance et la liberté. Cette cérémonie, rehaussée par la présence d'un grand nombre d'élèves et d'éléments des Scouts musulmans algériens (SMA), a débuté par la projection d'un film-documentaire sur les enfants durant la Révolution, suivie d'une conférence animée par la psychopédagogue, Mme Bouchabout, au cours de laquelle elle a mis en exergue le rôle central des établissements éducatifs dans l'éducation de l'enfant qui doit s'imprégner des valeurs nobles. La conférencière a évoqué la symbolique des musées dans la transmission et la vulgarisation du legs historique de l'Algérie. Plusieurs enfants ont exprimé leur joie pour l'organisation de telles initiatives qui leur ont permis de s'enquérir de l'histoire de l'Algérie et de ses artisans dont les enfants de la révolution.