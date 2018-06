Promotion et protection de l’enfant : Vers la promulgation de textes d’application

Dans la poursuite des efforts consentis par l’Algérie en matière de promotion et de protection des droits de l’enfant, le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme vient d’annoncer le parachèvement de la promulgation des textes d’application issus de la loi 12-15, relative à la protection de l’enfant, datée du 15 juillet 2015.

Il s’agit notamment du parachèvement de la promulgation des décrets exécutifs, régissant les centres de protection des enfants en détresse et les Services d’action éducative en milieu ouvert (AEMO), issus de la loi sur la protection de l’enfant. En plus, les mesures prises en matière de mécanisme de notification pour le suivi de la situation de l’enfance.

Le ministère a fait savoir que des efforts considérables sont déployés pour l’élaboration d’un nouveau plan d’action national sur la protection de l’enfant et son bien-être, précisant que le travail est toujours en cours pour l’amélioration et la promotion de l’enfance.

En effet, l’Algérie s’est dotée de moyens forts en vue de promouvoir les droits de ces enfants dans les quatre coins du pays, et ce, à travers, l’adoption en juillet 2015 de cette loi relative à la protection de l’enfant. En effet, d’importants efforts ont été consentis dans ce domaine. L’Algérie qui a ratifié la Convention internationale des droits de l’enfant le 2 décembre 1992, s’est engagé à mettre en place des mécanismes nécessaires et susceptibles d’assurer le bien être et l’épanouissement des enfants algériens. Dans ce contexte, des instruments efficaces ont été adoptés pour garantir la protection de droits des enfants sans famille et de ceux nés hors mariage, à travers un réseau d’établissements répartis sur l’ensemble du territoire national.

Il sont actuellement au nombre de 51 établissements qui activent sous la tutelle du ministère de la Solidarité nationale et régis en vertu du décret exécutif n° 12-04, daté de 2012, portant statut-type des établissements pour enfants assistés.

Selon le ministère de la Solidarité, ces centres d’une capacité d’accueil de 3.328 lits, assurent la prise en charge des enfants âgés de 6 à 18 ans et accueillent des enfants depuis la naissance jusqu’à l’âge de 6 ans dans certains établissements.

D’importants programmes visant la protection de l’enfance ont été mis en place par le ministère de la Solidarité. Citant entre autres, les mesures visant à placer l’enfant sans famille sous kafala pour lui assurer un climat favorable pour son épanouissement. En outre, le ministère de la Solidarité qui place l’enfant handicapé au centre des préoccupations s’attèle a réunir toutes les conditions pour couvrir les besoins spécifiques de ces enfants que se soit sur le plan éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques.

D’après le bilan du ministère, 26.054 enfants handicapés ont été pris en charge en matière d’éducation durant l’année scolaire (2017-2018), au niveau de 232 centres éducatifs spécialisés dans les maladies mentales, motrices et respiratoires, dont 4.851 enfants pris en charge au sein de classes spéciales relevant d’établissements de l’Education nationale.

La prise en charge précoce du handicap et l’accompagnement familial pour une meilleure protection de l’enfant handicapé sont parmi les programmes dédiés à l’enfance au sein de la stratégie nationale multisectorielle qui a été sanctionnée par la promulgation en 2017 du décret exécutif 17-187 fixant les modalités de prévention du handicap.



Vers l’élaboration d’un plan national de lutte contre l’exploitation des enfants dans la mendicité



Par ailleurs et dans l’objectif d’assurer une meilleure protection aux enfants algériens, le ministère de la Solidarité nationale s’est récemment, lancé dans un processus de réflexion pour l’élaboration d’un plan national de lutte contre l’utilisation des enfants dans la mendicité. Pour ce faire, un groupe d’action intersectoriel, composé de représentants de plusieurs secteurs, a été installé au niveau du ministère de la Solidarité, en vue de proposer de nouvelles mesures et dispositions en matière de lutte contre l’exploitation des enfants, notamment, dans la mendicité.

Kamélia Hadjib