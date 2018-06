RÉALISATION DE 882 LOGEMENTS SOCIAUX À FRÉHA

Des citoyens de la commune de Fréha ont manifesté, jeudi dernier, leur colère contre le blocage dont fait l’objet le projet de réalisation d’un nouveau pôle urbain dans leur commune. Ils étaient en effet des centaines de personnes à battre le pavé, pour crier haut et fort leur soutien à l’exécutif de la commune de Fréha qui a tout fait pour arracher cet ambitieux programme composé de pas moins de 882 logement sociaux locatifs, 28 locaux, des écoles, dont un lycée, un stade et d’autres infrastructures, et exprimer leur colère contre l’opposition à la concrétisation de ce projet, sous prétexte de protection des terres agricoles.

Le terrain sur lequel est projetée la réalisation de ce nouveau pôle urbain qui résoudra le problème de logement de cette région à hauteur de plus de 90% est, selon le même exécutif, la propriété de la commune de Fréha qui l’avait versé à l’agence foncière.

Le terrain laissé à l’abandon a été exploité par des villageois pour les activités agricoles, et certains y avaient même construit des maisons, mais sans autorisation. Ces derniers s’opposent à l’implantation de ce programme de réalisation de ces logements sans aucune raison valable, hormis celle de continuer à exploiter illégalement ces vastes lopins de terrain, indiquent les manifestants ayant pris part à cette marche populaire pour dénoncer le retard a la réalisation de ce projet.

Des représentants»des manifestants ont été reçus par le P/APC de Fréha, auquel ils ont signifié leur soutien au projet, mais aussi pour faire le point sur la situation que vit cette commune vu qu’il y a plus de 2.000 demandes de logement en attente, plus de 1.600 demandes en logement rural et des familles entières souffrent de la cherté de la location qui dépasse les 20.000 dinars pour un F3. Le maire de Fréha a quant à lui expliqué qu’il n’a pas le droit de tourner le dos à sa population et à l’intérêt de la commune, qu’il n’a touché à la propriété de personne et qu’il s’engage à régulariser tous les terrains bâtis.

Bel.Adrar