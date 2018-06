Urbanisme : Une nouvelle loi en cours d’élaboration

«Le gouvernement ne procédera à aucune prorogation de la loi No 08-15 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement», a affirmé le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar. S’exprimant, en marge de sa visite dans la wilaya de Tipasa, M. Temmar a fait savoir qu’une nouvelle loi sur l’urbanisme intégrant les mesures de mise en conformité des constructions est en cours d’élaboration par ses services.

Le ministre a fait état de l’installation, au niveau de son département, d’une commission composée de techniciens, de spécialistes et d’experts dans divers domaines pour la révision de la loi de l’urbanisme de 1990, en collaboration avec les différentes instances et départements ministériels. «La loi No 08-15, en vigueur jusqu’à fin 2019, ne sera pas prorogée», a déclaré le ministre, rappelant que le texte en vigueur n’a pas été revu depuis sa promulgation en 1990. Concernant le nouveau texte en préparation, le ministre a expliqué qu’il s’agit de l’obligation d’adapter les constructions aux exigences des personnes aux besoins spécifiques et du respect des normes écologiques et sociologiques, affirmant que l’Algérie tient à respecter ses engagements, notamment internationales dans ce domaine, citant l’ONU-Habitat et la convention de Kyoto qui comprend 159 clauses que l’Algérie doit respecter.



Remise des clés de 1.100 logements sociaux



Lors de sa visite dans la wilaya de Tipasa, M. Abdelwahid Temmar a procédé à la distribution des clés de plus de 1.000 logements publics locatifs (LPL), et de 500 décisions d’affectation d’aides dans le cadre du logement rural. Il s’agit de 660 unités LPL à Tipasa, 400 à Sidi Rached et une quarantaine à Nadhor, outre la remise de 500 décisions d’affectation d’aides à la construction rurale, reparties sur plusieurs communes. «Nos services s’attellent à faire de 2018, l’année de concrétisation du programme du Président de la République relatif à la distribution des logements, selon un calendrier fixant la fin de cette année pour la distribution de la totalité des logements programmés», a indiqué M. Temmar, à l’occasion.

Il a, en outre, instruit les responsables du secteur à Tipasa, sur l’impératif lancement de tous les projets de logements en souffrance, estimés à près de 7.000 unités de différentes formules, tout en veillant à leurs travaux d’aménagement. Le ministre, qui a salué les efforts consentis par le wali de Tipasa dans le domaine, a également plaidé pour une coordination de l’action entre les Directions sectorielles du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, des autorités locales et des autres Directions concernées. La distribution de ces logements est inscrite au titre du programme d’attribution lancé par les services de la wilaya de Tipasa, à la veille du mois de Ramadhan.

L’opération avait porté auparavant sur l’attribution de plus de 2.500 unités LPL qui, ajoutées à celles de ce mercredi, portent sur un total de 3.600 unités, soit le nombre de logements attribués à Tipasa depuis le début du mois béni, à savoir 800 à Koléa, 500 à Hattaba, 350 à Chaibia, 300 à Sidi Amar, 170 à Bou Ismaïl et 200 à Bouharoune.

Outre les 500 aides à la construction rurale attribuées ce mercredi, le ministre a signalé l’affectation, au profit de la wilaya, de plus de 1.500 autres aides similaires à la demande du wali de Tipasa qui a émis le vœux de couvrir la demande exprimée par la population rurale. Parallèlement, M. Temmar a affirmé la disponibilité de ses services à couvrir le déficit enregistré dans le programme de logements location-vente (AADL) à Tipasa, en lui affectant un quota de 500 unités supplémentaires. Sachant que la wilaya a vu le lancement des chantiers de près de 10.000 unités dans cette formule, au moment où près de 10.500 souscripteurs à ce programme ont versé leur 2e tranche. L’opportunité a aussi donné lieu à la pose de la première pierre d’un projet de 3.500 logements AADL sur les hauteurs de Tipasa. Le ministre a insisté, sur place, sur l’impératif de révision du plan de masse, tout en veillant à la qualité des constructions, au vu de la bonne situation du site, a-t-il relevé.

Il a, également, procédé à la pose de la première pierre d’un projet de réalisation de 2.000 unités AADL à Fouka, et 300 logements promotionnels publics (nouvelle formule) à Daouda, annonçant une centaine d’autres unités de même type, à réaliser sur le même site.

Salima Ettouahria