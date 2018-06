Au 17e jour du mois de ramadhan : Déroutant coup de frein

La mauvaise préparation des programmes spécial Ramadhan des différentes chaînes de télévision algérienne se fait cruellement ressentir au dix-septième jour de jeûne. Les séries et les feuilletons s’essoufflent et leurs histoires s’étirent à ne plus rien dire à l’écran. Même les programmes qui maintenaient le cap au début semblent s’épuiser à force de lenteur qui affecte le rythme de l’histoire et son évolution. Les comédiens n’y sont pour rien visiblement, eux qui ont démontré qu’ils sont bon quand leur rôle véhicule une atmosphère, une idée, une histoire.

«El Khaoua» s’enlise dans les sables mouvants du désert. Des anciens détenus qui s’évadent de prison et qui s’installent chez eux dans des palaces au Sud sans qu’ils soient inquiétés par les forces de la sécurité, cela ne peut exister que dans l’imaginaire du scénariste. À Alger, la famille Mostefaoui sur qui repose le feuilleton cumule les mauvaises nouvelles. Ainsi la belle Yasmine est atteinte d’un cancer du sein. Elle perd ses cheveux et se coiffe désormais d’une perruque mais l’avocat Rahim est là pour la soutenir moralement et une belle histoire d’amour débute entre eux. Le téléspectateur est balloté entre le Sud du pays et Alger.

«Ana wiyak», série de divertissement et d’humour n’arrive plus à séduire le téléspectateur qui a cette drôle d’impression que les histoires contées n’évoluent pas et tournent en rond, comptant uniquement sur le brio du comédien Mohamed Khemassi dans le rôle de Madame Fatiha. Idem pour «Bab edechra» où sévit Beyouna. Après l’opposition entre la ville et la vie dans le pays profond qui engendre des situations cocasses, rien ne se passe et même Biyouna n’arrive plus à faire rire. Les pauses musicales d’après el Adhan sont toujours charcutées alors que les publicités semblent constituer l’essentiel du programme des soirées. El Hadj Lakhdar avec ses quatre épouses n’arrive même pas à leur imposer de lui repasser sa chemise et revoilà le téléspectateur replonger dans des histoires d’un autre monde où l’homme trône en maitre et où les femmes savent se venger à leur manière.

Dans le lot, une chaîne française a rediffusé l’excellent film de Rachid Bouchareb «Hors-la-loi », long-métrage qui met les projecteurs sur les étapes les plus importantes de la guerre de Libération : l’expropriation des terres des Algériens, le 8 mai 45, l’exil, l’ouverture d’un front en Europe et surtout en France, lédération de France, les porteurs de valises et le 17 octobre. Atmosphère lourde dans ce film qui traite de l’histoire de l’Algérie, son combat libérateur qui se termine avec les manifestations du 17 octobre à Paris et avec cette réplique d’un chef de police française qui après avoir abattu un chef du FLN, lui déclare dans une bouche de

métro : « Tu as gagné».

« Hors-la-loi » est une preuve que de bons films algériens existent et ils honorent le septième art algérien.

Abdelkrim Tazaroute