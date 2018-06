Lemma Bécharia ou La musique Diwan : dans toute sa splendeur

La prestigieuse salle Boualem-Bessaïeh s’est mise, dans la soirée du jeudi dernier, aux couleurs des dunes de la région de la Saoura, et ce, lors d’une gaäda bécharia réunissant la doyenne de la musique Diwan Hasna El Bécharia et Souad Asla. Les dix musiciennes du groupe ont ressorti bendir et derbouka emportant les amoureux du Diwan dans une tornade de délire musical sans issue.

«Lemma de Béchar», tel est le nom qu’a été ajusté à cette quinzième soirée ramadanesque à l’Opéra d’Alger Boualem Bessaïeh reflétant une mosaïque d’une oasis aux palmiers de dates. Une solennité rehaussée par les magnifiques tenues traditionnelles de cette région du Sud algérien, les terribles danses de Souad Asla et le grand apport de la première femme joueuse de goumbri, Hasna El Bécharia. Une gaäda saharienne d’un ensemble de femmes, toutes venues de Béchar, afin de préserver et de valoriser les différents arts musicaux et poétiques de toute la région de la Saoura, un patrimoine riche en déperdition.

Ce concert féminin, d’une grande originalité, a octroyé aux hôtes de l’Opéra une découverte des textes ancestraux, avec différentes modes et façons d’interprétation. Un vent de poussière porte l’écho des tambours jusqu’au sommet des dunes de Taghit… Cette Lemma a réuni sur la scène trois générations de femmes, dont l’éminente Hasna el Becharia, voix gutturale et rare joueuse de luth guembri, pour porter les chants de transe du sud de l’Algérie, frondeurs et lancinants. Qu’elles chantent l’amour profane ou s’adonnent aux rituels soufis, leur verve électrise, hypnotise même. Cet opus, qui porte le titre également de Lemma, comprend les variantes féminines des genres «Tawassoul», un dérivé local du chant et musique Melhoun, «Zefani», chants propres aux femmes de la Saoura, «Diwane», «Hadra»et «Haidouss», des morceaux remis au goût des mélomanes avec une instrumentation traditionnelle dont le Goumbri, joués uniquement par Hasna Al Bacharia, le tout servi par les artistes-femmes de cet ensemble musical dont la sublime voix de Souad Asla.

S. O.