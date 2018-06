Lila Borsali et Suhaïl Serghini à Ibn Zeydoun : spectacle féérique

Fusionnant la musique andalouse au flamenco, le symbole de l’élégance algérienne, Lila Borsali, a offert à ses fidèles un spectacle féérique qu’elle a partagé, dans la soirée de mercredi dernier, avec le chanteur-guitariste espagnol, Suhaïl Serghini.

Très attendu par son public, ce symbole de la classe, de la distinction et de la réussite au féminin, Lila Borsali, a fait son apparition de fée sur scène avec sa tenue traditionnelle perlée pour un concert inouï. Une voix empreinte de mystère, de poésie et d’une nostalgie à fleur de peau. Lila Borsali a choisi «Il était une fois… à Grenade», un spectacle qui avait connu un grand succès. Baptisé «Musique andalouse» ce concert de plus de 80 minutes a réuni Lila Borsali et Suhaïl Serghini qui ont partagé la scène de la belle salle Ibn Zaydoun. Cette rencontre algéro-espagnole qui entre dans le cadre du programme «Les nuits du Ramadhan» initié par l’Institut Cervantès d’Alger, en collaboration avec le ministère de la Culture et l’Office Riadh El Feth (OREF), a été rehaussée par la présence des ambassadeurs d’Espagne, Santiago Cabanas Ansorena, et du Mexique, Juan José Gonzalez Mijares.

Fidèle à son orchestre composé de sept musiciens sous la direction de Leila El Kébir, la diva algérienne d’origine tlemcenienne et le chanteur espagnol de flamenco d’origine marocaine ont subjugué le public de la salle Ibn Zaydoune avec leur répertoire tout en mettant en valeur un patrimoine musical méditerranéen algéro-espagnol. La cantatrice et instrumentiste a déploré la chute de Grenade. Cette artiste andalouse, auteur de quatre albums, a retrempé le public venu nombreux pour cette troisième soirée dans les contes de l’Alhambra et les chants andalous.

Les deux interprètes ont entamé leur spectacle dans une ambiance festive, offrant une panoplie de titres à travers lesquels ils ont rendu hommage à Carlos Cano, un des plus grands poètes et chanteurs espagnols originaire de Grenade, qui a sauvé de l’oubli plusieurs styles de musiques andalouses en les rassemblant, comme la «copla andaluza» et le «paso doble». Dans une seconde partie, le duo a embarqué les présents dans une croisière méditerranéenne, en fredonnant des titres interprétés dans les langues arabe et espagnole «Lamma bada yatathanna», «Djabaka el gheïthou», «Selli houmoumek», «Ness rom tahmouni», «Koulou el Yamna», «Wahd el ghoziyel», «Ya bent bladi», «Hbib el qalb» et «Mahalli ezzine» ainsi que «Djibouli h’bibi». Ainsi, le temps de cette soirée, le nombreux public présent dans la salle a pris part à un voyage onirique décliné dans ces différentes parties par Lila Borsali et ses musiciens, vêtus de costumes noirs et chemises blanches, de son orchestre dirigé par Leila El Kébir au violon. Dotée de présence scénique et d’une tessiture large, la cantatrice et ses musiciens ont fait montre de toute l’étendue de leurs talents, dans un récital empreint de maîtrise technique et de professionnalisme.

Dans cette fusion prolifique des genres, la cantatrice, à la voix suave, bâti des passerelles d’échange en restituant, dans des situations multiples, un ressenti identique, se gardant de toute idée de «relater des faits historiques». Conteuse et cantatrice, Lila Borsali préludait ses chansons par des lectures progressivement soutenues par des «istikhbars» rendus par les différents musiciens qui ont donné à leurs instruments un rôle de second narrateur, interprétant des modes différents, dans des atmosphères conviviales.

La voix rauque et le jeu particulier à la guitare de Suhaïl Serghini ont apporté au concert la coloration flamenco. Un des moments forts de la soirée, l’ambiance gagnant en intensité, est l’hommage rendu à la Palestine, à travers les pièces «Rouhi maâk» et «Allahou akbar» soumises à l’harmonisation des descentes espagnoles dans le mode sika, que le public a repris en chœur avec les deux artistes. Conçu dans un esprit festif, arrosé par la fusion des styles, le choix cohérent des pièces a donné lieu à une œuvre au moulage judicieux. Lila Borsali et Suhaïl Serghini, rehaussée par des youyous nourris et des applaudissements forts des spectateurs, ont interprété «Allahoma salli aâla El Moustapha» et «Khoudou min hali», deux pièces dans le genre m’dih, empreintes de créativité, ont permis des variations modales agréables à l’écoute et des rythmes, en partie ternaires, ascendants, aux cadences composées. Savourant chaque instant du spectacle dans l’allégresse et la volupté, les mélomanes ont vécu une expérience inhabituelle de conte de fées.

Sihem Oubraham