Bidoun Ounouan, du metteur en scène Saïd Bouabdellah : Un thriller théâtral

En vogue pendant le mois sacré de ramadhan, le quatrième art a souvent drainé un public nombreux après la rupture du jeûne, comme c’était le cas mercredi soir, au théâtre national algérien Mahieddine Bachtarzi TNA, avec la pièce «Bidoun Ounouan» (sans titre), œuvre du dramaturge Ali Abdoun, mise en scène par Said Bouabdellah en collaboration avec la coopérative de l’atelier El Bahia du théâtre des arts d’Oran.

Le spectacle essaye de faire tomber les illusions et les masques que l’homme porte afin d’échapper à la vérité et la réalité qu’il vit au quotidien à travers une conception scénographique à couper le souffle avec notamment, un endroit isolé, une sorte de marécage où trois personnages s’y réfugient. Les causes de ce refuge sont différentes, mais elle se ressemblent dans le contenu du moment qu’elles fuyaient, pour choisir le suicide comme moyen d’en finir avec la réalité. Un spectacle qui laisse le spectateur pantois, à travers l’élément du thriller théâtral avec l’interprétation de différentes lectures, non seulement en se reposant sur le texte, avec une narration individuelle de chaque comédien, mais aussi sur d’autres éléments à l’exemple de la musique puisée du patrimoine andalous. Le metteur en scène a voulu attirer le spectateur en ayant recours à des projections politiques, sociales, existentielles et civilisationnelles, une pratique de l’école théâtrale de Berlot Brecht pour donner une image type de la société d'aujourd’hui, qui porte une flagrante violation des valeurs humaines, morales et spirituelles. D'autres thématiques sont présentes dans le spectacle comme le stress quotidien, les conflits entre familles, les problèmes auxquels est confrontée la société et qui poussent des fois au suicide.

Les trois personnages se rencontrent par hasard dans un endroit abandonné, loin de la ville, connu pour le nombre élevé de suicide enregistré en ce lieu maudit. Le premier à faire irruption est Nadji, largué par sa femme et banni de sa propre maison.

Il perd tout espoir et tente de mettre fin à ses jours avec son revolver chargé d’une seule balle afin d’oublier sa sinistre histoire.

Il est rattrapé par la raison qui le console de commettre l’irréparable, et ce conflit intérieur l’a maintenu en vie jusqu’à l’arrivée de Sabrine, une jeune journaliste qui souffre de son coté de la perte de sa mère et de son emploi. Les deux se disputent le revolver pour en finir chacun avec la vie avant l’arrivée de Si Amer, un homme d’affaire milliardaire au bord de la faillite, qui décide lui aussi de mettre fin à ses jours.

C’est alors que Nadji revient sur sa décision après avoir reçu un coup de téléphone lui annonçant que son ami est mort dans les embarcations de fortune sur la méditerranée.

Kader Bentounès