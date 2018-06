Solidarité : Radiothon pour les enfants démunis

Le mois de ramadhan est marqué, comme le veut la tradition par un profond élan de solidarité des citoyens, mais aussi d’organismes et d’associations à caractère humanitaires à l’endroit des personnes nécessiteuses sur tout le territoire de la wilaya. La 5e édition du Radiothon de Sétif, qui est venue investir, jeudi de 8h à minuit, les espaces de la maison de la culture Houari- Boumediene, relève indéniablement d’un autre maillon fort qui consolide depuis 4 années déjà cette dynamique de la solidarité et toucher une autre frange de la population non moins fragile. Organisée sous le patronage du wali et du directeur général de la radio nationale par la station régionale de «Radio Sétif» en collaboration avec la direction de wilaya de l’action sociale et de solidarité de la wilaya de Sétif, cette cinquième édition, qui regroupe de nombreux partenaires, à l’instar de la sûreté nationale, le croissant-rouge, les directions des affaires religieuses et du commerce, les scouts musulmans algériens et d’autres associations œuvrant dans ce domaine, se propose, en effet, d’habiller quelque 3.200 orphelins et enfants démunis dont l’âge varie entre 3 et 14 ans.

«Rien n’a été laissé au fait du hasard et toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour que ce marathon, qui se déroule sous l’œil avisé d’un huissier de justice, se déroule dans les meilleures conditions possibles et ne fasse pas exception à cette noble règle de la solidarité que nous avons tous pu ancrer dans les traditions de cette région depuis déjà 5 ans et faire valoir en ce mois de ramadhan bien des vertus qui nous ont été exprimées une fois encore par la population sétifienne et nous permettra, sans nul doute, d’aller dans le sens des objectifs assignés à cette belle initiative», nous indiquera Ahmed Hamache, le directeur de «Radio Sétif» dont toute l’équipe était mobilisée pour réussir ce direct non stop. Dès l’ouverture dans la matinée de ces espaces de solidarité et des premiers appels à l’endroit de la population, de nombreux citoyens ont regagné la maison de la culture pour apporter leur contribution financière ou en effets vestimentaires neufs et souligner aussi la portée d’un tel geste et d’une telle initiative qui aura permis de regrouper pour les quatre éditions précédentes 13.658 trousseaux complets neufs et la somme de 54.632.000,00 DA, totalement investis dans cette joie immense qui comblera de nombreuses familles en ce mois sacré et n’en sera que plus intense encore à voir tous ces orphelins et enfants démunis vivre dans le bonheur ces fêtes de l’aïd-el-fitr. Nacer Maskri, le wali de Sétif, accompagné de l’ensemble des autorités locales, qui en feront autant, ne manquera pas de mettre discrètement la main à la poche en venant encourager les organisateurs d’une telle action mais aussi faire éta à travers les ondes de «Radio Sétif», de l’impact produit par cette solidarité citoyenne dans cette wilaya dont il a appelé les habitants à se rendre nombreux à la maison de la culture pour ancrer toutes ces valeurs dans notre quotidien.

Une affluence d’autant plus nombreuse encore qui regagnera ces lieux après la rupture du jeune et la prière des «taraouih» pour se joindre à cet élan de solidarité qui se poursuivra jusqu’à une heure du matin et faire que le plus grand nombre d’enfants soient heureux en ce mois de ramadhan et cette fête de l’aïd-el-fitr qui s’annonce ainsi sous de très bons auspices.

F. Zoghbi