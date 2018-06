Mascara : Jeûne, prière, recueillement et veillées nocturnes

Les nuits de ramadhan, après dix jours de jeûne, passent, mais ne se ressemblent pas dans la cité de l'émir Abdelkader. même si le ramadhan est un mois béni de jeûne, de prière et de recueillement, où toutes les mosquées de la wilaya de Mascara se remplissent de fidèles pour l’accomplissement des prières surérogatoires (Ettarawih), les veillées nocturnes comptent beaucoup pour les citoyens, notamment les familles qui sortent pour échanger les visites, histoire de briser la routine et faire plaisir aux enfants…

le mois de ramadhan est vécu différemment par la population de la wilaya.

En effet, si les habitants des zones urbaines ont la chance d’assister à différentes activités artistiques et des spectacles de musique et de théâtre organisées à la maison de la culture Abi Ras Ennaciri, ceux qui résident dans les zones rurales, par contre, se sentent frustrés et en bute à la routine marquée par l’oisiveté et l’absence de manifestations culturelles. Dans une ambiance conviviale, la salle de la Maison de la culture vibre au rythme du chaâbi, du hawzi ou du raï, spectacles animés chaque soir par des artistes de renommée nationale. le parc d’attractions et de loisirs de khessibia ne désemplit pas aussi. Ainsi, les citoyens de Mascara n’ont que l’embarras du choix pour meubler leurs soirées après la rupture du jeûne. Dans ce contexte, toutes les mesures de sécurité ont été prises par les responsables de ce secteur pour égayer les nuits du Ramadhan, et la palme revient au théâtre régional de Mascara qui a concocté un programme alléchant à plus d’un titre durant tout ce mois mais avec un seul bémol; les pièces de théâtre sont toutes programmées au chef-lieu de la wilaya de Mascara privant ainsi les mordus du théâtre des autres communes et localités de la wilaya des délices de cet art. Les veillées de ce mois de ramadhan à Mascara sont plus animées que celles des années précédentes, selon de nombreux citoyens rencontrés dans les principales agglomérations de la wilaya durant cette deuxième semaine du mois de Ramadhan. Des citoyens des localités de Tighennif, sig, Mohammadia, Ghriss ont certainement relevé l'ambiance de quiétude et de détente qui y règne, agrémentée par une riche animation des soirées. Pour les citoyens rencontrés à Maoussa et Sidi Kada et Oued El Abtal, qui ont longtemps souffert du climat d'insécurité, le ramadan de cette année rappelle, disent-ils à l’unisson, par son calme et ses attractions, le bon vieux temps des années fastes, loin des souvenirs douloureux et sanglants de la décennie noire du terrorisme aveugle qui marquent toujours les esprits et les mémoires.

Le retour de la sécurité, le lancement de programmes d'animation culturelle, la disponibilité des transports et l'ouverture en nocturne des commerces et lieux de distraction constituent, selon de nombreux avis, les principaux facteurs de succès des soirées du ramadhan à Mascara. Ce qui fait oublier les tracas subis par les ménagères qui ont fait courageusement face à la frénésie et à la hausse des prix dans les marchés durant les premiers jours du mois de ramadhan. et fort heureusement, la tendance vire vers une baisse des prix des fruits et des légumes à la grande joie des pères de famille de bourses moyennes.

A. Ghomchi