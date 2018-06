La nuit du destin : Du b’khour contre les mauvais esprits

Il y a une tradition dans l’ouest du pays qui veut que pendant Laylat El-Qadr, des gens brûlent de l’encens et égorgent un coq pour repousser les mauvais esprits, plus particulièrement les djinns malfaisants ou s’attirer leur bonne grâce. «On nous a toujours dit que les djinns, qui sont supposés être emprisonnés pendant le Ramadhan, sont libérés durant cette nuit de Laylat El-Qadr», dit khalti Ouardia, qui ne rate jamais une séance de b’khour au cours de cet évènement.

Dans d’autres régions du pays, cette nuit est caractérisée par la nefaka qui consiste à immoler un mouton ou un chevreau bien portant, le matin du 26e jour de Ramadhan. Une partie de la viande est alors donnée aux pauvres et aux démunis parmi les proches et les voisins.

D’autre part, selon les coutumes et les usages algériens, lors de la journée du 26 Ramadhan «Laylat El-Qadr», la fille de 7 ans est encouragée à faire le jeûne, pour la première fois de sa vie. Après le jeûne et lors de la nuit du 27 Ramadhan, la petite, maquillée et portant de beaux habits traditionnels et du henné sur les mains, est chaleureusement accueillie dans sa famille. Le soir, ses parents organisent, en son honneur, une fête au cours de laquelle une nekkacha lui applique sur sa main droite du henné pour bénir son adhésion au Ramadhan.

La cérémonie du henné est un rite incontournable au cours de cette nuit. Chargée de symboles, cette tradition est célébrée la veille du 27e jour, la Nuit du Destin. Cette cérémonie du henné, destinée spécialement aux petites filles, récompense leur premier jour de jeûne. C'est leur premier «fal» et leur «baraka». L'heureux présage pour l’avenir, un mari, des enfants, le bonheur... La circoncision est une autre forte tradition au cours de cette nuit. «La circoncision durant la Nuit du Destin est singulière par la force de la spiritualité du mois béni et la ferveur des traditions sociales», nous dit encore khalti Ouardia.

Pour cette occasion, chaque région a son plat de prédilection, son plat de fête pour faire honneur à cette nuit, entre la trida et la chekhchoukha, en passant par des dizaines de couscous et autres mets de pâtes. Le choix est varié, et les saveurs sont forcément au rendez-vous.

F. L.