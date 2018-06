Au rythme des prières des tarawih

Les prières de «tarawih» furent établies par le prophète qui ne les dirigea qu'occasionnellement, de peur que cela devienne obligatoire pour les fidèles. Après sa mort, son successeur, Abu Bakr, n'a pas continué de les pratiquer durant ses deux années de califat. C'est le second calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab, qui la réinstaura exactement comme elle était originellement accomplie au temps de Mahomet, c'est-à-dire en vingt unités de prière. Effectivement, il est conforme à la tradition islamique de prier 20 unités de prière (deux raka'at), ce que les générations qui suivirent firent. Ce qui, aujourd'hui, se fait majoritairement, y compris aux lieux sacrés de l'islam, la Mecque et Médine.

C'est durant ces prières que l'imam récitera le Coran entièrement à raison de 1 Juz (un trentième du coran) au moins par nuit pour en terminer la lecture entière le 27 du mois de ramadhan, nuit supposée de Laylat al-Qadr. Cet acte est fortement recommandé, d’autant plus durant le mois de Ramadhan, bien qu'il n'y soit juridiquement pas obligé.

Durant les trois nuits restantes du ramadhan, l'imam reprend la récitation du Coran au début ou récite certaines sourates choisies dans le livre sacré. Abû Hurayra raconte : «Le Prophète exhortait à accomplir le qiyâm du ramadhan sans leur en donner l'ordre avec force ; il disait : «Celui qui prie pendant le Ramadhan, avec foi et espoir de récompenses, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Le fait qu'il ne leur en donnait pas l'ordre avec force renforce bien l’idée qu'il ne s'agit pas des 5 prières quotidiennes, mais d'une prière supplémentaire, que cette prière n'est pas fardh (obligation). Toutefois, la prière doit-être pratiquée avec sincérité au quotidien, tout comme pour le Tarawih. Il ne faut surtout pas se hâter, rester concentré, véridique, méditer sur les Paroles d’Allah... y consacrer corps et âme et y mettre tout son cœur. En effet, Allah dit : «Bienheureux sont certes les croyants, qui sont humbles dans leur prière.

La quiétude, la sincérité et la véracité sont des piliers indispensables à la prière. Veillons donc à ne pas nous hâter lors de la prière mais plutôt à méditer. Le Prophète Mohamed (‘alayhi salat wa salam) a dit à ce sujet : «Le pire voleur parmi les gens est celui qui vole de sa prière. Comment vole-t-on de sa prière, ô Messager d’Allah ? demandèrent les compagnons. Il (Alayhi salat wa salam) dit : «En ne faisant ni son inclination ni sa prosternation.» (Rapporté par Ahmed et Al Darimi).

F. L.