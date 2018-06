Un hammam en soirée : comme dans le temps

«Ya hassrah ! De mon temps, on allait entre voisines au hammam du quartier pendant les soirées du ramadhan. On prenait notre thé et notre chamia et on prenait tout notre temps jusqu'au moment du s’hour pour rejoindre nos maisons. c’était le bon vieux temps», se rappelle avec nostalgie yemma Houria pour qui le ramadhan n’est plus comme il était ! Basé sur le lien social et la convivialité, le hammam est un passage obligé dans toutes les circonstances de la vie. La nouvelle maman vient s'y délasser, et c'est ici que se préparera la circoncision de son fils et sa purification. La future mariée vient s'y parer. On y nettoie même les morts avant leur ensevelissement.

Le hammam est aussi un lieu social. Dans chaque quartier, les hammams font partie des équipements collectifs, au même titre que la mosquée, la fontaine, la madérsa ou l’école coranique. Le hammam offre un temps hors du temps… En y pénétrant, il faut se laisser aller. Après le brouhaha et la poussière de l’extérieur, le hammam offre une pause, un temps privilégié, un véritable moment de plaisir et de rencontre. Les hammams possèdent presque tous la même configuration : deux ou trois salles à température différente. La salle fraîche pour se reposer, la salle tiède et la salle chaude, appelée aussi l’étuve, qui constitue le hammam proprement dit. la salle tiède permet au corps de s’habituer à la chaleur. Puis l’on pénètre vers la salle la plus chaude : l’atmosphère y est moite et étouffante (jusqu’à 90% d’humidité), l’ambiance feutrée, la lumière filtrée, les parfums entêtants. La première fois, il vaut mieux ne pas s’y attarder plus de cinq minutes ; puis, avec l’habitude, vous pourrez rester de plus en plus à chaque passage.

Lorsque le corps s’est alangui, attendri par la transpiration, que les pores de la peau se sont dilatés, la gommeuse peut vous frotter le corps à l’aide de son gant de crin granuleux et éliminer les impuretés. Ce ponçage oxygène le cœur et active la circulation sanguine. Ensuite, le corps est enduit de savon noir obtenu par la macération de sels dans l’huile et le pressage d’olives noires. Puis, il est rincé et aspergé d’eau. La peau est propre et douce, plus lisse que la peau d’un bébé ! On peut alors passer à la dernière étape, celle du massage qui étire, écrase, pétrit, et fait craquer votre corps engourdi sous les doigts de fées des masseuses aguerries. C’est leur réputation qui fait ou défait la notoriété d’un hammam. Outre sa fonction purificatrice, c’est dans son espace humide, chaud et froid que s’opère la rencontre du rire gourmand ou de la confidence murmurée. Les femmes se retrouvent là, s’échangent des secrets, y recherchent même des futures belles-filles. Lorsqu’un enfant va au hammam pour la première fois, il est de coutume dans certaines villes comme Oran d’allumer une bougie, de parsemer le sol de cumin et d’accompagner le tout de youyous ! Le hammam fait partie de nos traditions, comme il est partie prenante de notre quartier. En remontant l’histoire de cette tradition du bain maure, nous atteindrons les époques grecque, romaine et ottomane. Avec l’expansion de l’Islam, le bain devient un rituel ancré dans la culture maghrébine. S’il n’y avait pas eu les Romains et les Grecs, nous prendrions probablement encore des bains glacés et des douches froides. C’est, en effet, grâce à l’invention du romain Thermea, que le bain chaud et beaucoup de nos traditions de bain modernes, comme le bain de vapeur turc ou hammam, ont trouvé leurs origines. Le hammam est probablement la tradition de bain la plus ancienne du monde. A ses débuts, le hammam était strictement réservé aux hommes. Mais au vu de ses diverses vertus, on permit aux femmes malades et celles venant de donner naissance de s’y rendre. Bien entendu, pas aux mêmes horaires. Avec le temps, toutes les femmes avaient le droit de s’y rendre. Le hammam était devenu alors le moyen pour beaucoup de femmes de s’extirper du quotidien et de l’isolement de la maison. Le rituel du hammam était devenu si important pour la femme, que l’homme interdisant à son épouse de s’y rendre, pouvait être une légitime cause de divorce !

F. L.