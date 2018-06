Souvenirs des moments de partage

Quand ils racontent leurs souvenirs, ils se laissent transporter dans cet univers d’antan, riche en nostalgie, en habitudes et en traditions qui caractérisaient autrefois les jours du mois saint. Nos pères, mères et grands-parents se remémorent avec regret ces moments de partage qui donnaient son sens au ramadhan. des moments disparus, remplacés par des bouleversements pas faciles à accepter.

Jouer à la bouqala, c’est célébrer le «Fal». En arabe le mot «fal» donne à la fois le sens de présage et d’augure. Une bouqala est un sorte de souhait en forme de citation, un souhait qu'une bonne chose arrive à celui qui l'entend et à qui la bouqala a été dédiée.

Les algéroises, entourées de leur voisinage féminin, organisaient, et organisent encore jusqu'à aujourd'hui, au mois de ramadhan des soirées où elles lisent des bouqalates les unes pour les autres autour d’un cherbet ou d’un thé à la menthe, et chaque jeune fille ou femme faisait un nœud (ta3qed) afin que cette bouqala se réalise. Les poèmes de la bouqala sont déclamés, appris ou improvisés, lors d’un rituel nommé «jeu de la bouqala». Il est exclusivement réservé aux femmes. La séance se déroule dans un salon, une chambre ou sur une terrasse, après la dernière prière d’el i'icha. Pour le jeu de la bouqala, il faut un pot de terre avec deux anses, un brasero et sept parfums : benjoin noir, benjoin blanc, résine d'élémi, bois d’aloès, coriandre, encens, styrax ou myrrhe composent les éléments du rituel. On procède à une fumigation pour éloigner les mauvais esprits et attirer les bons. La bouqala vide et retournée va être passée plusieurs fois au-dessus du feu pour être purifiée, puis on la remplie d'eau et on la couvre d'un foulard. Pendant cette opération, l’officiante récite une invocation et le jeu rituel commence. L’officiante invite les participantes à mettre dans le récipient un objet personnel : broche, boucle d’oreille, bracelet, épingle à cheveux …

Deux jeunes assistantes soulèvent la bouqala. La maîtresse de cérémonie récite une autre invocation plus courte et demande aux assistantes de penser à une personne de leur choix et de faire un nœud dans leurs ceintures, foulards, mouchoirs pendant qu'elles pensent à cette personne. La maîtresse de cérémonie récite un poème. L’une des jeunes assistantes plonge la main dans le pot, en retire un des objets et demande à qui il appartient. Dès que la personne s’annonce, l’officiante dit que le présage contenu dans le poème s’appliquera à elle.

Le jeu fini, l'eau de la bouqala est jetée soit sur la terrasse soit dans la rue, au milieu de la nuit, quand il n'y a plus de circulation. Si une femme veut voir dans le rêve si un vœu à elle va se réaliser, elle met une gorgée de cette eau dans la bouche qu'elle crache après la formulation intérieure de son vœu et elle devra voir des signes pendant son sommeil lui révélant si oui ou non il sera exaucé. Si par exemple, elle désire se marier, elle entendra des youyous dans son rêve. Ce jeu de société existe encore de nos jours mais sous une forme beaucoup moins protocolaire. Il reste toujours apprécié pour son côté mystérieux et poétique.

Farida Larbi