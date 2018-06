Promotion de son patrimoine culturel : Le rôle de l’Algérie en faveur de l’Afrique

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a reçu jeudi à Alger, une délégation avec laquelle il a évoqué le rôle de l’Algérie en faveur de l’Afrique et de la promotion de son patrimoine culturel, indique un communiqué du ministère.

Cette délégation est composée de l’ambassadeur permanent du Mali auprès de l’UNESCO, Oumar Keita, du Gestionnaire de site Conservateur de la Maison des esclaves de Gorée au Sénégal, Eloi Coly et d’un ressortissant algérien établi en France et propriétaire du Fort de Querqueville en Normandie, en France, Boubekeur Khelfaoui.

Cette rencontre intervient suite à la semaine africaine organisée à l’Unesco (Paris) par le groupe africain et inaugurée le 22 mai en présence du ministre de la Culture, indique la même source.

Le ministre a abordé avec cette délégation le rôle de l’Algérie en faveur de l’Afrique et de la promotion de son patrimoine culturel. Dans ce cadre, il a été proposé à l’Algérie de participer à la première édition du

« Festival culturel des continents» du 5 au 8 juillet 2018 sur le site du Fort de Querqueville.

Répondant favorablement à cette proposition, M. Mihoubi a souligné que cette manifestation « ne manquera pas de mettre en valeur la richesse et la diversité culturelles du continent africain», saluant par la même occasion M. Boubekeur Khelfaoui pour sa décision de mettre son bien (Fort de Querqueville) à la disposition des pays africains afin d’y organiser des activités ayant trait au rayonnement de la culture africaine dans le monde, ajoute le communiqué.