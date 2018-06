Le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel, a participé, mercredi à Bamako, dans le cadre de sa visite de travail au Mali, à une rencontre du Comité de suivi de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali (CSA) avec le Secrétaire général des Nations unies, M. Antonio Guterres.

Le ministre des Affaires étrangères a pris part à cette réunion en sa qualité de président du CSA de Haut niveau et de Chef de file de la Médiation internationale. Cette réunion, qui intervient dans le contexte de la toute première visite du Secrétaire général de l’ONU au Mali, a été une occasion renouvelée pour poursuivre le processus de stabilisation du Mali sur la base de la mise en œuvre de l’Accord de paix que l’Algérie a facilité.

Dans son allocution d’ouverture, le ministre des Affaires étrangères a indiqué que «l’Algérie continuera de respecter ses engagements en relation avec la construction de la paix, la stabilisation et le développement économique au Mali. Son soutien au peuple malien frère constitue un des éléments fondamentaux de sa politique extérieure, et ce, conformément à l’engagement et à la volonté de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui suit avec la plus grande attention l’évolution de la situation au Mali et, d’une manière plus générale, dans toute la zone du Sahel». Dans cette même optique, il a mis en exergue l’importance à accorder à l’instauration de la confiance entre les parties maliennes et leur appropriation de tout le processus de mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Pour sa part, le Premier ministre malien Soumeylou Boubeye Maïa a fait le point sur l’état de la mise en œuvre de l’accord de paix en mettant un accent particulier sur les avancées considérables enregistrées dans ce cadre, notamment la confiance qui s’est établie progressivement entre les parties maliennes et qui a permis à plusieurs actions de mise en œuvre de se concrétiser. Le Secrétaire général, quant à lui, a rendu hommage à l’Algérie pour ses efforts en faveur de la stabilisation au Mali et qui ont permis à l’Accord de paix de voir le jour. Il a, dans le même temps, longuement plaidé en faveur d’une mise en œuvre entière de l’accord de paix qui reste la seule option pour les parties maliennes de sortir définitivement de la crise que connaît le Mali depuis maintenant des années. Cette réunion s’est déroulée dans une atmosphère cordiale qui reflète, à la fois, l’intérêt que porte la communauté internationale à la mise en œuvre de l’accord de paix en tant que seule issue de la crise actuelle au Mali, et la confiance qui existe maintenant entre les parties maliennes ainsi que la plus grande appropriation qui caractérise leur attitude vis-à-vis de l’Accord de paix.



M. Guterres : les efforts de l’Algérie sont louables



Le Secrétaire général des Nations Unies a rendu un hommage appuyé à l’Algérie qui a déployé d’importants efforts ayant permis aux parties maliennes de s’unir autour de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali (CSA), et qu’elle continue à déployer de manière déterminante dans cette phase de mise en œuvre. M. Guterres a rendu cet hommage à l’Algérie dans son allocution d’ouverture lors de la rencontre qu’il a eue à Bamako avec les membres du Comité de suivi du CSA, issu du processus d’Alger.

Il a également loué les efforts de l’Algérie dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, lesquels contribuent à l’éradication de ce phénomène, notamment dans la zone sahélo-saharienne. Abordant la situation en général au Mali, le Secrétaire général des Nations Unies, tout en se félicitant de la confiance qui s’installe progressivement entre les parties maliennes et qui constitue l’une des réalisations les plus tangibles de l’Accord de paix, s’est dit satisfait de voir les différentes parties maliennes signataires réunies dans une même salle et parlant d’une seule voix.



Libye et Sahara occidental : appui aux plans onusiens



M. Messahe,l qui s’est entretenu avec M. Guterres, a abordé notamment la situation au Mali, en Libye et au Sahara Occidental. S’agissant du Mali, le ministre des Affaires étrangères a réitéré l’attachement de l’Algérie à la stabilité du Mali et à la mise en œuvre de l’Accord de Bamako sur la paix et la réconciliation au Mali que l’Algérie a facilité en sa qualité de Chef de file de la Médiation internationale. Il a, dans cette optique, mis en exergue l’importance et le rôle que joue la MINUSMA dans les efforts de stabilisation du Mali. Il a ajouté que l’Algérie déploie des efforts considérables en vue d’accélérer la mise en œuvre de l’Accord partant de son engagement constant en faveur du retour de la stabilité et de la sécurité sur l’ensemble du territoire du Mali. «Les réunions régulières du Comité de suivi de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali que préside l’Algérie illustrent notre engagement», a ajouté Messahel.

Concernant la situation en Libye, le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé la position de l’Algérie en soutien aux efforts des Nations unies et du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la Libye, M. Ghassane Salame, et à tout effort tendant à mettre en œuvre son plan d’action et sa feuille de route. Abordant la question du Sahara Occidental, Messahel a d’emblée réitéré la position de l’Algérie soutenant les efforts du Secrétaire général des Nations unies et de son Envoyé personnel l’ancien Président allemand Horst Kohler, en vue d’une reprise, sans délais, de bonne foi et sans conditions préalables, des négociations directes entre les deux parties au conflit, pour parvenir à une solution politique, juste et mutuellement acceptable qui assure l’autodétermination du peuple du Sahara Occidental, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale des Nations unies. Il a réitéré l’engagement de l’Algérie à accompagner en tant que pays voisin les efforts de l’Envoyé personnel, M. Kohler. M. Antonio Guterres, qui séjourne à Bamako, a remercié le ministre des Affaires étrangères pour le rôle actif de l’Algérie dans sa région et son soutien continue à la stabilité et à la sécurité régionales. Il a également fait part de son engagement pour la stabilisation dans la région du Sahel, notamment au Mali et en Libye, et a réitéré sa volonté pour redynamiser le processus de règlement au Sahara Occidental.

adoption du projet de

« loi d’entente nationale »



Le gouvernement malien a adopté un projet de loi d’entente nationale destiné à «la consolidation de l’unité nationale» et le «vivre-ensemble», selon un communiqué diffusé dans la nuit de jeudi à vendredi. Le texte «propose, pour transcender le douloureux héritage de la crise née en 2012, le bénéfice du pardon aux fautifs et le bénéfice de l’indemnisation et de l’assistance publique aux victimes», selon le communiqué du Conseil des ministres. «S’appuyant sur les vertus du pardon», selon le gouvernement, il «offre la possibilité de réinsertion à ceux qui se sont laissés entraîner dans la contestation armée et manifestent un repentir sincère». Le président Ibrahim Boubacar Keïta s’est engagé lundi soir, dans sa déclaration de candidature à sa réélection, à assurer «la réussite de la réconciliation nationale». Il avait déjà évoqué dans son message de fin d’année une loi «d’entente nationale» exemptant de poursuites «tous ceux impliqués dans une rébellion armée», à condition qu’ils n’aient «pas de sang sur les mains». Le président malien avait annoncé dans son message de fin d’année que son pays va se doter d’une loi «d’entente nationale» pour parvenir à la paix et la stabilité dans son pays en s’inspirant de la Charte pour la paix et la réconciliation algérienne qui a permis de tourner la page de la tragédie nationale. Il s’était dit s’inspirer d’une «charte pour la paix, l’unité et la réconciliation nationale» qui lui a été remise le 20 juin, deux ans jour pour jour après la signature de l’accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d’Alger. Trois ans après sa signature, l’accord de paix demeure «un socle de la cohésion sociale et de la stabilité», et la mise en œuvre du texte ne cesse de donner de bons signes, après notamment la mise en place récemment de nouvelles patrouilles mixtes, précédée par la tenue d’une conférence d’entente et l’installation en 2017 des autorités intérimaires dans les régions du Nord du pays. On peut citer comme points notoires de l’accord de paix l’obtention du cessez-le-feu, l’installation des autorités intérimaires dans les cinq régions du Nord (Taoudénit, Menaka, Kidal, Tombouctou et Gao), la création des sites de cantonnement, la remise des listes de combattants éligibles à la réinsertion dans les forces armées, l’installation de patrouilles mixtes, dont une effectuée jeudi dernier à Tombouctou, et par-dessus tout l’adhésion de l’ensemble des populations maliennes au processus de paix. Commentant le bilan de trois ans de l’accord, le ministre malien de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, Mohamed El Moctar, cité mardi par la presse locale, a soutenu que cet anniversaire doit être pour chacun «un temps d’espérance et d’engagement collectif, pour assurer la mise en œuvre de l’accord». Et de préciser au passage: «L’accord est et demeure un socle de la cohésion sociale et de la stabilité au Mali.» «Les enfants du Mali se sont retrouvés, grâce à l’accompagnement des pays amis, des organisations sous-régionales et internationales, pour signer le 15 mai 2015 à Bamako, l’accord pour la paix et la réconciliation, document paraphé le 20 juin 2015», a-t-il rappelé. Sur les actions en cours pour ramener la paix définitive au Mali, le ministre de tutelle a déclaré sans ambages : «La paix et la stabilité ne seront possibles qu’avec l’instauration d’une véritable réconciliation des curs et des esprits». Pour concrétiser cela, a rappelé le ministre, une Conférence d’entente, une des hautes aspirations de l’ensemble des Maliens, stipulée dans les dispositions de l’accord de paix, s’est tenue au printemps 2017 avec la participation des forces vives du pays pour réhabiliter la cohésion sociale. La Conférence a prescrit «des recommandations fortes, au nombre desquelles une loi d’entente nationale». Et au ministre d’annoncer que «le gouvernement vient d’élaborer le projet de loi d’entente nationale qui sera soumis, sous peu, à l’Assemblée nationale. Son adoption constitue un pan important pour la consolidation de l’unité nationale», conformément aux dispositions de l’accord pour la paix. S’agissant de l’avenir de l’accord pour la paix, le ministre a laissé entendre que l’accord pour la paix et la réconciliation nationale «doit être entretenu, soigné par chacun de nous». «Il nous faut encore nous l’approprier, le disséminer à tous les niveaux. Il doit être enseigné dans nos écoles et dans tous les centres d’éducation, afin que la jeunesse en fasse un outil pour la pérennisation de la nation», a-t-il plaidé, saluant «l’adhésion de l’ensemble des composantes de la nation malienne au processus de paix».