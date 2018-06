Le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, lors de la cérémonie : «Trophée Export 2017» Conquérir des marchés à l’extérieur

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a estimé jeudi dernier à Alger, que la bataille de l’économie nationale est de conquérir des marchés à l’extérieur, assurant les opérateurs économiques du soutien du gouvernement dans leur conquête.

S’exprimant lors de la cérémonie de remise du trophée de la meilleure entreprise algérienne exportatrice hors hydrocarbures pour l’exercice 2017 «Trophée Export 2017», M. Ouyahia a souligné que «les fluctuations actuelles des prix des hydrocarbures et l’extinction irréversible des hydrocarbures en Algérie soulignent que le moment est venu plus que jamais pour se libérer de plus en plus de l’économie de la rente». A cet effet, il a insisté que l’acte d’exportation hors hydrocarbure est devenu un «impératif», ainsi qu’une phase «nouvelle» dans le mouvement de l’économie nationale et une perspective «forte» pour le devenir du pays en général et de son économie en particulier.

Qualifiant sa participation à cette cérémonie de «témoignage de soutien» du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et de tout le gouvernement aux opérateurs économiques, le Premier ministre a rappelé que l’Algérie a vécu un «violent» choc pétrolier entre 1986 et 1988, engendrant le début de l’ouverture économique et la naissance du grand tissu industriel que compte actuellement le pays, ainsi qu’un autre choc pétrolier en 2014 «qui n’est pas de moindre gravité». Ainsi, a-t-il expliqué, «si en 1988 la bataille était de pouvoir approvisionner le marché local, la bataille en 2018 est de conquérir des marchés à l’extérieur», ajoutant que l’acte d’exportation hors hydrocarbure est une étape «qualitative» dans le développement de l’économie nationale. «Quand je parle des perspectives prometteuses, j’ai tendance dans mes convictions personnelles à comparer mon pays à un géant qui ne met en valeur qu’une infime partie de ses capacités et c’est le besoin qui est en train de réveiller ce géant», estime le Premier ministre. Précisant que l’exportation découle d’une production quantitativement suffisante et qualitativement de qualité, M. Ouyahia a rappelé que «jusqu’à aujourd’hui nous ne couvrons pas le marché national», ajoutant, à l’égard des opérateurs économiques, que «l’Etat vous offre le marché de votre pays». «Les mesures de sauvegarde de l’économie nationale nous permettent de faire durer au maximum les réserves de changes du pays, mais offrent également le marché national aux opérateurs économiques nationaux pour gagner des parts à domicile et pour être plus forts à l’extérieur», a-t-il affirmé. Cette démarche, a-t-il précisé, «est le deuxième apport des pouvoirs publics à l’égard du monde économique algérien en termes de soutien, après tous les soutiens mis en place et qui commencent à donner leurs fruits». Notant avec «grande satisfaction» la présence de plus en plus significative des opérateurs algériens sur les marchés étrangers, M. Ouyahia a invité les opérateurs économiques «à réfléchir à une politique plus agressive et d’une manière mieux organisée en matière d’approche des marchés étrangers». «Il y a quelques années nous avons commencé à sortir avec des produits agroalimentaires, suivis de produits électroménagers, nous en sommes aujourd’hui au ciment, nous serons bientôt à la sidérurgie et d’autres produits, c’est important, mais une grande part de cette bataille est la vôtre», a ajouté le Premier ministre.

Il a, à cet effet, appelé les opérateurs économiques à se diriger vers la communauté algérienne établie un peu partout dans le monde et «qui peut être un relais pour la promotion des produits algériens», ainsi que les communautés des anciens de l’Algérie à l’étranger «qui peuvent ouvrir des portes pour approcher des marchés extérieurs», mais aussi recourir au World trade center Algeria qui «n’est pas beaucoup utilisé».

Dans ce sillage, M. Ouyahia a assuré également du soutien du gouvernement qui sera «à vos côtés pour vous accompagner dans la promotion des capacités exportatrices nationales». Le Premier ministre a, toutefois, souligné que si l’Etat invite les opérateurs économiques à avoir une approche qualitative, de plus en plus professionnelle et agressive à l’extérieur dans la conquête de nouveaux marchés, «il (Etat) commencera dans quelques années à graduer le soutien à l’exportation selon la valeur ajoutée». «Celui qui exporte un produit 100% algérien bénéficiera de soutien plus important, celui qui fait de l’intégration bénéficiera d’un soutien à la hauteur de son taux d’intégration, celui qui fait du simple façonnage, aura accès a un bénéfice qui reflète le niveau de sa prévalue», a expliqué M. Ouyahia. APS

La SARL Boublenza primée

Le trophée de la meilleure entreprise algérienne exportatrice hors hydrocarbures pour l’exercice 2017 «Trophée Export 2017» a été attribué, jeudi dernier, à la SARL Boublenza, spécialisée dans l’exportation de la poudre de caroube. C’est sans doute là une formidable histoire de réussite, fruit d’un travail fastidieux. Depuis son lancement en 2003 par le World Trade Center Algeria (WTCA) ce rendez-vous est devenu au fil des années, incontournable. Ce prestigieux prix récompense les meilleures entreprises algériennes, particulièrement les PME, qui se distinguent dans le domaine des exportations hors hydrocarbures. Le trophée spécial encouragement a été attribué à LafargeHolcim Algérie, société spécialisée dans la production des matériaux de construction, en récompense à ses premières opérations d’exportations du ciment vers l’Afrique. Trois autres prix d’encouragement ont été également attribués à la société IRIS, spécialisée dans la fabrication des produits électroniques et électroménagers, au complexe sidérurgique Sider d’El Hadjar (Annaba), ainsi qu’à la SARL Linatol, spécialisée dans la fabrication des produits cosmétiques. Par ailleurs, le prix de la meilleure institution est revenu à l’Association nationale des exportateurs algériens (Anexal) pour ses efforts au profit des exportateurs algériens, ainsi que ses actions visant l’élargissement des exportations nationales.

Ainsi, l’embellie du climat à l’exportation se confirme, malgré l’existence de nombreuses difficultés. Et la promotion des produits à l’exportation marque une forte tendance des entreprises qui tablent sur une croissance en commercialisant leurs produits à l’étranger. Le succès de cette entreprise offre un aperçu particulièrement édifiant des opportunités qu’offrent les conditions actuelles mises à la disposition des entreprises qui ambitionnent d’exporter. Cela montre aussi que peu à peu l’économie algérienne change. Le pays aussi. Donc, c’est le moment pour les entreprises algériennes d’être plus visibles et plus diversifiées. Certes, il est plus difficile de se développer à l’international, en raison de l’instabilité des taux de change, mais aussi l’augmentation des tendances protectionnistes dans de nombreux pays, la complexité des droits de douane et la prolifération des exigences et des normes produits et l’entrée sur certains marchés est considérée comme très compliquée, mais il n’en demeure pas moins vrai que certaines entreprises, malgré toute la force de leur inexpérience, réussissent à tirer profit des formidables opportunités de créer des liens et de se laisser surprendre par la prodigieuse force de création que suscite la mise en commun des réalités de l’entreprise face à celles des milieux économiques du reste du monde. Aussi, dans cette constellation de globalisation, il faudrait idéalement que tous les opérateurs économiques prennent leurs responsabilités et faire en sorte que notre économie suit une orbite élevée, tout en étant tous conscients du rôle de chaque entreprise pour maintenir l’emploi, créer de la richesse et générer de la valeur ajoutée. Sinon, tout pourrait s’écrouler. Cela dit, si les conditions économiques mondiales et le potentiel de croissance à l’international restent prometteurs, les barrières commerciales se multiplient dans le monde entier, relèvent les organismes spécialisés et les experts, d’où la nécessité pour les entreprises algériennes à prendre cette tendance très au sérieux.

Bref, cette 15e édition, est à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire de la SARL Boublenza, spécialisée dans la transformation des graines de caroube en produits dérivés. La cérémonie de remise du prix a été marquée par la présence notamment du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, du ministre du Commerce, Saïd Djellab, du ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, le président du Forum des chefs d’entreprises, Ali Haddad, ainsi que de nombreuses personnalités de marque. En 2017, la SARL Boublenza, spécialisée dans la transformation des graines de caroube en produits dérivés tels que la poudre de caroube et la pulpe de caroube depuis 1994, a exporté vers une trentaine de pays sur les cinq continents. M. Boublenza a affirmé que son entreprise était le deuxième exportateur mondial de la poudre de caroube, ajoutant que sa société était devenue même importatrice de caroube pour sa transformation et sa réexportation. Fier de cette distinction, l’opérateur économique considère que ce trophée encouragera son entreprise à relever d’autres défis et à «aller plus loin dans l’exportation par la conquête de nouveaux marchés».



Soutien et perspectives prometteuses



Il a appelé les pouvoirs publics à aider son entreprise à l’ouverture de représentations à l’étranger afin de lui permettre d’être plus proches de ses clients et avoir de nouveaux marchés. Dans ce sens, le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, a souligné que le gouvernement, à l’évidence, extrêmement ambitieux dans ses projets, réitère son soutien total aux entreprises algériennes qui devraient se montrer confiantes sur l’avenir et des chefs d’entreprises plus optimistes, surtout que la croissance devrait concerner toutes les branches, et dont les exportations devraient aussi augmenter, et plus fortement. «C’est un impératif», affirme M. Ouyahia, exhortant au passage les entreprises à avoir un ancrage très fort au sein du tissu économique, tout en étant beaucoup plus présentes à l’international. «Le gouvernement sera à vos côtés pour vous accompagner dans la promotion des capacités exportatrices nationales», a-t-il rassuré. Un soutien, bien entendu, dans le cadre de la diversification et l’industrialisation de l’économie et en s’appuyant sur des partenariats forts favorisant la qualité et l’échange de technologies et de savoir-faire.

Le Premier ministre explique que si l’Etat invite les opérateurs économiques à avoir une approche qualitative, de plus en plus professionnelle et agressive à l’extérieur dans la conquête de nouveaux marchés, «il (Etat) commencera dans quelques années à graduer le soutien à l’exportation selon la valeur ajoutée». «Celui qui exporte un produit 100% algérien bénéficiera du soutien le plus important, celui qui fait de l’intégration bénéficiera d’un soutien à la hauteur de son taux d’intégration, celui qui fait du simple façonnage, aura accès a un bénéfice qui reflète le niveau de sa prévalue», a expliqué M. Ouyahia. Ces dernières années ont été difficiles pour beaucoup d’entreprises. Ces difficultés ne sont certes pas nouvelles, mais les remises en question s’opèrent ; la prise de conscience s’accélère sur une situation le moins qu’on puisse dire périlleuse. Les messages de soutien du gouvernement pour ces entreprises qui s’adaptent et s’engagent à relever le défi de l’exportation, laissent entendre que pour le Premier ministre cela est inéluctable, surtout qu’exporter est essentiel au développement économique de notre pays. Et c’est cela, la globalisation : les plus faibles disparaissent, au profit des puissants et des secteurs plus porteurs. Les premières solutions qui viennent à l’esprit sont le protectionnisme et le subventionnement. Mais aujourd’hui importer n’importe quoi est suicidaire. Le Premier ministre rappelle avec insistance que la bataille de l’économie nationale est de conquérir des marchés à l’extérieur. Le «Trophée Export 2017» a été décerné par un jury présidé par le WTCA et compte des représentants de la Direction générale des douanes, de l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex), de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (Caci), du Forum des chefs d’entreprises (FCE) et de l’Association nationale des exportateurs algériens (Anexal).

Farid Bouyahia