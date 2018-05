Conférence de presse de Rabah Madjer : « L’heure du match face au Portugal ne me convient pas »

Hier, Rabah Madjer a rencontré les médias nationaux au Centre technique de Sidi Moussa, afin d'aborder les deux rencontres amicales auxquelles va prendre part la sélection nationale, le 1er juin au stade du 5-Juillet face au Cap Vert, et le 7 juin à Lisbonne contre le Portugal.

«Nous sommes devenus un fonds de commerce pour certains médias. Nous sommes un produit qui se vend très bien. Cela dit, je vais répondre aux questions des journalistes», a tenu à souligner Madjer, visiblement très touché par la campagne médiatique le visant depuis quelques mois déjà, en poursuivant : «Je n'ai aucune pression et je ne compte pas démissionner. J'ai la confiance du président et du bureau fédéral.» Par ailleurs, à propos des absences de Feghouli et de M'Bolhi, le premier responsable de la barre technique des Verts affirme qu'il n'y a aucun problème avec les deux joueurs. «Il n'y a pas de cas Feghouli et M'Bolhi. Ils ont pris attache avec la FAF pour justifier leur absence.

Feghouli a d'ailleurs envoyé un dossier médical, qui a été consulté par le médecin de l'EN. Personnellement, je n'ai aucun problème avec ces deux éléments. Je les ai convoqués en prévision des deux prochains matchs amicaux. Malheureusement, ils n'ont pas pu venir. Je regrette seulement une chose. Avant, les joueurs blessés venaient à Sidi Moussa pour être auscultés. Halliche a fait preuve de beaucoup de professionnalisme. Il a fait le déplacement à Sidi Moussa. J'aurais aimé que Feghouli et M'Bolhi en fassent de même. À ce titre, je profite de l'occasion pour vous dire que Halliche ne sera pas remplacé. Nous disposons de quatre centraux déjà, en l'occurrence Bensebaïni, Naâmani, Chafaï et Mandi. Je pense que c'est suffisant pour les deux matches que nous aurons à disputer», a-t-il estimé. À propos des rencontres face au Cap Vert et au Portugal, Madjer s'estime prêt à affronter ces deux sélections. Néanmoins, il conteste l'heure du match de Lisbonne.

«J'ai été le premier à vouloir jouer contre le Portugal. Seulement, l'horaire du match ne convient pas l'équipe nationale. Nos joueurs font Ramadhan. Il ne peuvent pas donner le meilleur rendement possible lors de cette partie prévue à 20h. Cela dit, ces rencontres vont nous servir de préparation pour le prochain match des éliminatoires de la CAN face à la Gambie. C'est la première fois que l'équipe nationale sera au complet», a déclaré Madjer, avant de justifier ses choix et les raisons qui l'ont emmené à se désister du poste d'entraîneur des A’ : «Avec la sélection des locaux, nous avons voulu créer un réservoir pour l'équipe première. Notre but était de donner leur chance à tous les joueurs qui brillent dans le championnat national de montrer de quoi ils étaient capables. Ainsi, j'ai retenu les éléments qui me semblent être capables de jouer en équipe première. À présent, je n'ai plus besoin de diriger les A’ ou encore à superviser de nouveaux joueurs. J'ai fait le travail. J'estime avoir donné sa chance à tout le monde. Maintenant, je dois me concentrer sur la sélection première, qui a besoin d'être stabilisée pour progresser. Pour ce qui est des joueurs sélectionnés, c'est un choix qu'il faut respecter. Je n'ai pas convoqué Derfalou parce que je dispose déjà de joueurs dans son poste que j'estime plus aptes, à l'image de Bounedjah ou encore Slimani. C'est pareil pour Hani et tous les autres joueurs. On m'a reproché la convocation de Lakroum, qui vient de signer pour deux saisons à l'Entente de Sétif. Je peux vous dire que les gens se trompent sur son compte. C'est un excellent joueur, tout comme Boukhenchouche à qui j'ai renouvelé ma confiance.» Par ailleurs, le sélectionneur national a réédité sa volonté d'africaniser l'EN. «Je veux une équipe africanisée, capable de se produire efficacement au niveau continental. C'est la raison pour laquelle nous allons essayer de disputer plus de matchs avec des sélections africaines, et de préférence chez elles. D'ailleurs, si nous nous qualifions pour la phase finale de la CAN-2019, nous allons effectuer notre préparation précompétitive dans un pays limitrophe du Cameroun. Ceci pour des raisons d'adaptation et d'acclimatation», a indiqué Madjer, avant de conclure : «J'aurais bien aimé que Mohamed Salah, qui est désormais l'ambassadeur du football arabe, remporte la Ligue des Champions et devienne le second joueur arabe à avoir triomphé dans cette prestigieuse compétition européenne.»

Rédha M.

Demain 22h15 au stade 5-Juillet en amical Algérie- Cap Vert :

Séduire en attendant le Portugal

L’EN amorce une nouvelle étape sous l’ère Rabah Madjer, avec un premier match amical vendredi soir face au Cap Vert à Alger et un second le 7 juin devant le Portugal de Cristiano Ronaldo à Lisbonne. Nouvelle ère du moment que Madjer et son staff s’apprêtent à faire jouer dorénavant à leur équipe type, qu ia terminé la phase dite de prospection et d’essai. Ils travailleront donc avec le groupe qui a été arrêté pour prendre part à ses joutes amicales. Ils ne procèderont désormais qu’à quelques petits changements si la situation l’exige, les portes de la sélection demeurent eneffet ouvertes à tout joueur susceptible de lui apporter un plus. À l’occasion du match de demain, l’objectif de Madjer est de mettre en place une équipe conquérante, solide sur tous les plans et capables d’aller défier progressivement les meilleurs. Il veut un jeu moderne mais avec les caractéristiques du football algérien, basé sur le jeu technique et tourné vers l’offensive. C’est ce à quoi s’attelle le staff technique de l’Équipe nationale. Le sélectionneur national tient à réussir dans sa mission pour conduire les Verts sur le chemin du succès. Les joueurs retenus par Madjer se sont montrés très motivés à l’entraînement et veulent démontrer qu’ils méritent sa confiance. L’EN foulera la pelouse du stade 5-Juillet avec la ferme intention de battre le Cap Vert pour prendre de l’assurance et gagner en confiance en prévision des échéances qui l’attendent à l’avenir. La victoire aura toute son importance pour permettre aux camarades de Bentaleb d’aborder le prochain rendez-vous face au Portugal, champion d’Europe en titre, en toute sérénité. Il est important pour eux de conquérir l’exigeant public du stade 5-Juillet. Certes, il ne s’agit-là que d’un rendez-vous amical sans enjeu à proprement dit. Toutefois, il aura toute sans importance sur le plan psychologique du groupe. Une victoire confortera Madjer dans ses choix et lui permettra de préparer le match du Portugal avec plus de tranquillité. Il sait que cette confrontation fera fie d’un véritable test révélateur du niveau et de la forme actuels de l’équipe d’Algérie, qui ne prendra pas part au rendez-vous planétaire du football en Russie et qui est appelée à reconquérir le peuple algérien et sa place parmi dans le gotha du football africain.

Mohamed-Amine Azzouz