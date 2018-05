Campagne moisson-battage : Mobilisation de l’ensemble des intervenants

Plusieurs dispositions ont été prises pour assurer la réussite de la campagne moisson-battage 2017-2018, a indiqué hier le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et la Pêche dans un communiqué. «Afin d’encadrer cette campagne qui s’annonce prometteuse, des dispositions organisationnelles, techniques et financières ont été prises pour assurer une mobilisation optimale de l’ensemble des intervenants sur le terrain», a précisé la même source. Il s’agit de la tenue régulière de réunion de suivi et d’évaluation de la campagne moisson-battage sous l’autorité de wali. Concernant les moyens de la récolte, plus de 10.000 moissonneuses-batteuses ont été mobilisées dont 1.200 mobilisés par les coopératives des céréales et des légumes secs (CCLS). Quant aux capacités de stockage, 31,3 millions de quintaux ont été mobilisés avec des possibilités de site supplémentaires de stockage en cas de besoins et des espaces de stockage de collecte «Big-Bag». Le ministère a également fait état de 552 points de collecte répartis au niveau des zones de production et dotés en moyens de manutention et de pesage adéquat ainsi qu’en moyens d’encadrement. D’autre part, 800 camions des unions des coopératives de transport ont été mobilisés pour assurer le transport et la collecte et les transferts. A cela s’ajoute la mobilisation de 109 stations d’usinage de semences dont 22 nouvellement acquises pour une capacité d’usinage journalière de 34.000 quintaux. Des équipes sont également mobilisés 7/7 pour réceptionner la collecte des céréales et le paiement des créateurs ne dépassera pas les 72 heures, a ajouté le communiqué. Dans ce cadre, une réunion nationale a été présidée hier à Alger par le ministre de l’Agriculture, Abdelkader Bouazghi, pour examiner et évaluer les dispositifs d’encadrement mis en place au niveau de chaque wilaya afin d’assurer des meilleures conditions pour la réussite de la campagne moisson-battage 2017-2018. Ont pris part à cette réunion les directeurs des services agricoles, les directeurs des CCLS, la profession ainsi que l’encadrement technique, notamment les instituts techniques et centres spécialisés. A cette occasion, le ministre a exhorté les directeurs des CCLS de prendre en charge les préoccupations des céréalicultures et la nécessité de les accompagner pendant toute l’opération de moisson-battage, à travers un contrôle rigoureux et un suivi régulier depuis la collecte de la production jusqu’aux silos de stockage. Il a instruit les directeurs des services agricoles ainsi que les directeurs des CCLS de suivre quotidiennement et d’une manière rigoureuse l’état d’avancement de la campagne moisson-battage. Le ministre a également insisté sur la transparence dans l’exécution de toutes les étapes de l’opération et le respect des délais de réception des récoltes et ceux du paiement des agriculteurs. Il a aussi instruit les responsables des coopératives de mobiliser tous les moyens techniques, matériels et humains pour la réussite de cette campagne céréalière. D’autre part, le ministre a insisté sur l’implication de la profession dans la campagne moisson-battage. «Toutes les chambres doivent s’impliquer afin que tout le monde participent dans la réussite de ce rendez-vous important», a-t-il ajouté. La campagne moisson-battage 2017-2018 a été marquée par les conditions climatiques très favorables et des précipitations bien réparties durant tout le cycle végétatif des céréales, rappelle le ministère. A cela s’ajoute les dispositifs d’encadrement mis en place, depuis la préparation de la campagne labours-semailles pour améliorer la conduite culturelle, encourager davantage l’utilisation des semences certifiées et des engrais et acquérir des équipements et matériels agricole.