Transport maritime : Remise en service du Tarik Ibn Ziyad

Lancement de deux nouvelles lignes reliant Alger et Oran à Barcelone.

315 traversées programmées entre l’Algérie et l’Europe pour la saison estivale.

Le Tarik Ibn Ziyad vient de reprendre son service après avoir subi un incendie en mer, l'automne dernier. Dans une déclaration à la presse, le directeur commercial de l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), M. Karim Bouznad, a souligné que les travaux de maintenance et de réparation du navire ont été réalisés grâce aux potentialités nationales et ce par le biais de l’Entreprise nationale de réparation navale (ERENAV) qui a réalisé un travail de qualité en 70 jours.

Le responsable a rappelé que le navire assurera, désormais, les dessertes entre Alger-Oran et Marseille ainsi qu’Alicante et Barcelone. Évoquant l’indemnisation de la clientèle, il a affirmé que l’entreprise avait pris en charge les dégâts engendrés par l’incendie et indemnisé ses clients. «L’ENTMV n’a pas dépensé un centime. Tous les frais ont été pris en charge par les sociétés d’assurance, y compris l’indemnisation de la clientèle», a signalé M. Bouznad.

Il a, dans ce sens, fait remarquer que les préparatifs pour l'accueil de la communauté nationale et des étrangers durant cette période sont achevés depuis déjà trois mois et tous les moyens humains et logistiques sont réunis pour assurer des traversées agréables, avec les meilleures prestations. «Pour cette saison, l’entreprise a prévu pas moins de 315 traversées entre l'Algérie et l’Europe, ce qui contribuera à diminuer la pression enregistrée, habituellement, en cette période de l’année», a-t-il dit. Il a annoncé, dans ce sillage, le lancement de deux nouvelles lignes reliant Alger et Oran à Barcelone.



Nouveau navire battant pavillon national :

livraison en 2020



S’agissant du projet de construction d'un nouveau navire battant pavillon algérien pour le transport des voyageurs, M. Bouznad a affirmé que ce navire va contribuer à mieux satisfaire la demande de la clientèle de l’ENTMV et qui offre, également, l’opportunité d’organiser des croisières en basse saison.

«D’une capacité d’accueil de 1.800 passagers et 500 véhicules, le paquebot sera livré dans les délais fixés, soit 26 mois et ce, conformément à l’accord conclu entre le ministère des Transports et le partenaire chinois en mars dernier», a-t-il souligné.

Un hôpital de standing est aussi prévu à bord avec tous les équipements permettant d'assurer une assistance médicale aux passagers. Avec 4 moteurs de dernière génération le navire permettra de réduire les délais des traversées de 20h à 17h pour Alger-Marseille, de 10 à 8h pour Alger-Alicante et enfin de 14h à 12h pour Alger-Barcelone.

Enfin, M. Bouznad a annoncé la réouverture des lignes maritimes domestiques au cours de la prochaine saison estivale, entre autres Ain Benian - Tamentfoust, Alger - Béjaïa ainsi que Oran - Ain Turck.

Sarah A. Benali Cherif