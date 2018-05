Coopération Algéro-italienne : Des opportunités d’investissement dans la construction automobile

En effet, à la question du quotidien El Moudjahid relative au projet de réalisation en Algérie d’une usine de montage Fiat en gestation

depuis de nombreuses années, l’ambassadeur d’Italie, Pasquale Ferrara, a affirmé que de «nombreuses délégations du constructeur italien ont été reçues, ces derniers mois, par les autorités algériennes, pour discuter de la faisabilité de ce projet ambitieux».

Il indique qu’aujourd’hui, «c’est le groupe Fiat qui doit prendre une décision finale pour l’aboutissement du projet d’assemblage automobile, à l’issue d’un conseil d’administration qui aura lieu prochainement».

S’agissant des relations commerciales entre les deux pays caractérisées par les restrictions des importations, le diplomate précisera que «l’Italie reste le premier partenaire commercial de l’Algérie avec environ 9 milliards de dollars d’échanges», ajoutant que «l’Italie est le premier client de l’Algérie en matière d’importation de gaz, tandis que de notre côté on exporte énormément d’équipements industriels qui contribuent au fonctionnement de la production algérienne», a expliqué le diplomate, en marge de sa visite effectuée des locaux de l’entreprise italienne Sarl GN Moto.

M. Pasquale précisera que son pays «n’est pas vraiment touché» par les restrictions d’importation dans la mesure où «les équipements ne sont pas concernés par les nouvelles mesures du gouvernement algérien».

Néanmoins, il tiendra à signaler que l’entreprise italienne spécialisée en chocolaterie Ferrero a été touchée de plein fouet par les mesures restrictives concernant l’importation de produits alimentaires. «Le marché algérien est le premier en Afrique pour le fabricant chocolatier Ferrero. Celui-ci y a investi plus 80 millions d’euros et créé plus de 1.000 postes d’emploi dans la distribution et la vente, aussi nous regrettons le fait que celui-ci doive baisser le rideau», a-t-il déploré. L’ambassadeur ajoutera que de nombreuses multinationales du pays de la «pasta» sont installées en Algérie et d’autres entreprises étudient la possibilité d’investir dans le cadre de la règle 51-49.

Il citera à titre d’exemple la société INALCA, un des leaders européens des viandes bovines actuellement en «négociation avec le ministère de l’Agriculture pour prendre la gestion des abattoirs à travers le territoire algérien. Un grand investissement». INALCA Algérie prévoit la réalisation d’une unité qui sera la première en Algérie, spécialisée dans le conditionnement des viandes bovines. A la question de la coopération internationale dans le cadre du libre échange, notre interlocuteur assurera que l’Italie «respecte la souveraineté économique de l’Algérie» en espérant que les mesures prises par le gouvernement soient «provisoires». Au sujet de l’entreprise GN MOTO qui attend depuis plus de deux ans son agrément pour lancer son investissement pour la production locale de composants et pièces de rechange consommables, l’ambassadeur d’Italie précisera que c’est juste «un retard» qui caractérise l’octroi de l’aval du lancement du projet. Il ne considère pas cette situation comme un «blocage» tout en espérant trouver «une solution dans les plus brefs délais pour ce projet ambitieux qui créera de nombreux emplois». Le montant de «l’investissement projeté serait de 2 à 3 millions d’euros», a souligné Ferrero Graziella, responsable à GN MOTO.

Selon elle, ce projet qui devait voir le jour à Alger sur 5 hectares attend toujours l’aval du ministère de l’Industrie alors que «nous avons respecté à la lettre le cahier des charges». Elle espère cependant que le projet en question trouvera une fin heureuse.

Mohamed Mendaci