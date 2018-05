Portée disparue à Tébessa : La petite Romaïssa retrouvée saine et sauve

La petite Romaïssa Ghrissi habitant la commune El Ogla El Malha (Tébessa), portée disparue depuis lundi dernier, a été retrouvée mardi après-midi saine et sauve par les éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale, apprend-on de ce corps de sécurité. La fillette âgée de trois ans a été retrouvée dans une maison abandonnée dans la commune d’El Ogla El Malha et se trouve en bonne santé, selon la même source qui a indiqué que la petite sera examinée par un médecin avant d’être reconduite à ses parents.

L’enquête se poursuit encore pour déterminer les circonstances de cette affaire, a indiqué la même source, qui a rappelé que la fille a disparu lundi en fin de journée à quelques moments de la rupture du jeûne alors qu’elle jouait devant la maison de ses parents.

Les services de la gendarmerie avaient intensifié les patrouilles de recherche lundi dans la nuit et durant la journée de mardi avec la participation d’un grand nombre de citoyens, des services de Conservation des forêts et des unités secondaires de la Protection civile.

La disparition de cet enfant est le deuxième fait du genre dans la wilaya de Tébessa en l'espace d'une semaine. Les recherches des services compétents se poursuivent toujours pour retrouver l’enfant Mohamed Mansouria, âgé de 10 ans, habitant dans la commune d’El Mazrâa, à 65 km au sud-ouest de Tébessa, porté disparu depuis samedi soir et dont les recherches se poursuivent.