Industrie militaire : Le Mercedes-Benz bientôt proposé aux particuliers

Les véhicules de la prestigieuse marque allemande Mercedes-Benz, fabriqués dans notre pays, seront, dans un proche avenir, commercialisés aux particuliers. C’est ce que croient savoir certains sites électroniques qui ont relayé l’information, sans toutefois donner plus de détails, excepté les modèles concernés par la vente, en l’occurrence le 4X4 classe G.

Il faut savoir que depuis le début de l’exploitation, en 2014, des chaînes de fabrication de l’usine d’Aïn Bouchekif (Tiaret) qui relève, faut-il le souligner, du ministère de la Défense nationale, la commercialisation des véhicules Mercedes-Benz «made in Algeria» était destinée exclusivement aux unités du MDN et aux services de sécurité et ceux de la Protection civile, ainsi qu’à des entreprises publiques et privées. La société algérienne de véhicules Mercedes-Benz (SAFAV/MB), créée à cet effet dans le cadre du partenariat algéro-allemand-émirati, avait annoncé que jusqu’à fin 2017, plus de 13.000 véhicules, tous types confondus, ont été fabriqués en Algérie par les sociétés de fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz relevant du ministère de la Défense nationale, l’usine concernant le poids lourd étant implantée à Rouiba (Alger) et gérée par la Société algérienne pour la production de poids lourds Mercedes-Benz (SAPPL-MB).

En détail, on compte 6.000 véhicules utilitaires et 3.800 véhicules tout-terrain (4× 4), quand on a enregistré la production de 3.000 camions et 100 bus.

Pour l’usine de Tiaret, 60% de la production porte sur les Sprinter et 40% est composée de véhicules tout-terrain de Classe G. Preuve de la compétence avérée du personnel algérien en charge des usines en question, un taux de 100% du montage et d’assemblage du véhicule de Classe G tout-terrain a été déjà atteint en février 2016, en attendant le Sprinter pour cette année. Pour l’entrée en phase de la peinture et de la soudure, celle-ci est programmée en 2022 et 2024. Quant à la capacité de production de la SAVAF-MB de Tiaret, celle-ci s’élève à 2.000 véhicules tout-terrain (4×4) et de 6.000 véhicules utilitaires, soit un total de 8.000 unités. Seul bémol dans ce tableau rose, le taux d’intégration qui n’est pas fameux, dans la mesure où il est situé entre 20% et 25%.

D’ailleurs, les responsables de ces sociétés déplorent la «faiblesse» de la sous-traitance, laquelle n’arrive pas, selon eux, à «répondre» aux besoins de l’usine en pièces détachées et autres accessoires, pour atteindre un taux plus élevé d’intégration.

