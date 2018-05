Tabagisme : Prevention et application effective de la loi

La nouvelle loi sur la santé prévoit plusieurs mesures visant à intensifier la prévention et la lutte contre le tabagisme, dans le but de protéger et de préserver la santé de la population, et introduit des dispositions pénales à l'encontre des contrevenants.

Chaque cigarette fumée réduit la vie de 7 minutes. Fumer un paquet de cigarettes, c'est diminuer sa vie de 2 heures et 20 minutes. 50% des fumeurs algériens ont été sujet à un infarctus du myocarde. C'est le constat aussi étonnant qu'inquiétant qui a incité l’Institut de santé publique (INSP) à organiser une session de formation aux concepts de base sur la lutte contre le tabac au profit des journalistes de la presse nationale à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale sans tabac.

Conscients du rôle important que peuvent jouer les journalistes, notamment dans la sensibilisation et la prévention sur les méfaits du tabagisme sur la santé, les spécialistes qui ont animé cette session ont dressé un bilan «alarmant» le moins qu’on puisse dire. Ces derniers ont longuement exposé les études et statistiques qui ont été menées dans plusieurs régions du pays à propos du tabagisme. «Conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), tous les secteurs sont associés à ce programme pour promouvoir et renforcer la sensibilisation du public, à l'effet de contribuer à l'amélioration de la santé humaine», a affirmé le président du Comité national de prévention et de sensibilisation sur le tabagisme, le

Pr Noureddine Zidouni.

Présidant les travaux de cette formation, M. Zidouni a fait savoir que le comité a enregistré une tendance régressive de la prévalence des fumeurs, et ce, dans la tranche d’âge allant de 40 à 50 ans. «La population commence à percevoir la gravité et le danger du tabac», a-t-il souligné.

Cependant, le professeur a signalé une prévalence à la hausse chez les sujets jeunes. Pour y faire face , M .Zidouni a fait savoir que le comité a émis une proposition a la tutelle pour la création d’un réseau décentralisé qu’il a qualifié de «brigades de sensibilisations au niveau de chaque wilaya», pour mieux cibler les raisons de cette addiction au tabac par les jeunes et moins jeunes, particulièrement à l’ intérieur du pays .

90% du cancer des bronches en Algérie est provoqué par le tabac. «Le tabagisme est un danger pour la santé humaine avec une hausse alarmante des cas de cancer en Algérie dus au tabac, et un fléau pour l'économie nationale», a-t-il indiqué tout en révélant que 90% du cancer des bronches en Algérie est provoqué par le tabac. Le pneumologue a signalé dans ce sillage que la loi promulguée en Algérie en 1985 interdisant de fumer dans les lieux publics n’a jamais été respectée. «Pour mieux lutter contre ce phénomène, il faut passer de la sensibilisation à des mesures coercitives, avec sanctions financières», a-t-il préconisé. Evoquant la loi sur la santé actuellement en débat au Conseil de la Nation, M. Zidouni a affirmé que les quatorze clauses proposées par le comité ont été toutes introduites dans le projet. «On attend beaucoup de cette loi, le volet tabac présente dix textes sur la prévention et quatre autres sur les sanctions», a-t-il expliqué. Ces mesures visent, selon lui, à intensifier la prévention et la lutte contre le tabagisme, dans le but de protéger et préserver la santé de la population, et introduit des dispositions pénales à l'encontre des contrevenants.

Concernant les personnes sujettes à une addiction au tabac, la loi prévoit que l'aide au sevrage est organisée au sein des structures sanitaires assurant des activités psychopédagogiques. De son coté, le Pr. Houria Haouichet a rappelé que l’Algérie a été parmi les premiers pays du continent africain à ratifier, en mars 2006, la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte anti-tabac par décret présidentiel. S’appuyant sur une enquête réalisée dans le cadre du dispositif appelé (STEPS-2017), les spécialistes ont révélé un taux de prévalence de 15,4% chez les sujets âgés de 18 à 69 ans. Il faut dire que le tabagisme engendre quelque 15.000 décès/an en Algérie, 35% des cancers diagnostiqués sont causés par le tabac qui est également la source de maladies cardiovasculaires, respiratoires et infectieuses. «Il faut que le fait de fumer devient un acte anormal, on appelle a une augmentation de 40 à 50% des prix du tabac», a conclu le Dr Ait Oubelli .

Sarah A. Benali Cherif