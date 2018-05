inspection de M. Gaïd Salah dans la 6e Région militaire : S’enquérir du haut niveau de disponibilité opérationnelle

Le général de Corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre la Défense nationale, Chef d’État-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a inspecté, hier à Tamanrasset, quelques unités et autres établissements de la 6e Région militaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Au quatrième et dernier jour de sa visite de travail et d’inspection à la 6e Région militaire, le Général de Corps d’armée «a visité la Base aérienne de Tamanrasset, où il a suivi, au début, un exposé présenté par le Commandant de la Base, portant sur les missions de cette grande Base aérienne, et ce avant d’inaugurer quelques nouvelles infrastructures réalisées dans le cadre de l’extension des capacités de cette Base, à l’instar de l’hôtel des cadres», précise la même source. M. Gaïd Salah avait inspecté mardi quelques établissements de soutien, à l’instar du Dépôt Régional d’Approvisionnement en carburant, où il avait suivi, à l’entame, un exposé présenté par le Directeur Régional du carburant, sur les missions vitales de cette unité de soutien principale, considérée comme une «unité essentielle pour l’approvisionnement des unités de la Région en différents types de carburant, dont le fonctionnement est hautement flexible, lui permettant d’assurer le transport du carburant dans toutes les conditions, sa distribution et son stockage, ainsi que l’analyse et le contrôle de sa qualité».

Le Général de Corps d’Armée, et après avoir inspecté les différentes structures et compartiments du Dépôt, et depuis la salle de Contrôle Automatique du Système anti-incendie, «a suivi l’exécution d’un exercice d’application démonstratif intitulé «Extinction d’un feu soudainement déclaré dans une station de transport et de distribution de carburant, en utilisant l’ensemble des moyens fixes et mobiles disponibles dans cette unité», souligne le communiqué.

La visite de M. Gaïd Salah, durant ces quatre jours, lui a permis d’inspecter un nombre d’unités mobilisées dans le territoire de cette grande et sensible Région. Elle a été également «une opportunité pour s’enquérir, sur le terrain, du haut niveau de disponibilité opérationnelle atteint par les unités de cette Région, ainsi que pour présider des réunions d’orientation durant lesquelles il a donné un ensemble de directives et de consignes exhortant les éléments de ces unités de se munir davantage de précaution et de vigilance, afin de garantir la sécurité des frontières de notre Pays, sa sérénité et sa stabilité», note le MDN.