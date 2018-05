FFS : En faveur du dialogue

La position de la classe politique a évolué d'une «façon positive» en prônant un dialogue «inclusif et consensuel» pour faire face aux difficultés grandissantes auxquelles est confronté le pays, a soutenu hier le Front des forces socialistes (FFS) dans un communiqué. Le FFS a rappelé que son projet a été engagé depuis 2014 par «une série d'entretiens avec les partis politiques du pouvoir et de l'opposition, des personnalités politiques et des acteurs de la société civile, qui se poursuivent résolument avec des débats citoyens pour enrichir le projet et élargir les adhésions, encouragés, en cela par les progrès réalisés depuis le lancement de cette initiative».